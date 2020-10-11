Avokado, narenciyeye alternatif oldu - Son Dakika

Avokado, narenciyeye alternatif oldu

11.10.2020 09:58
Avokado, narenciyeye alternatif oldu, System.String[]

MERSİN'de, üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, narenciye ürünlerine alternatif ürün oldu.

MERSİN'de, üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, narenciye ürünlerine alternatif ürün oldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Avokado üretimini desteklemekteyiz. 3 bin 700 dekarlık alanda üretimimiz var dedi.

Kent genelinde 3 bin 700 dekar alanda avokado üretimi yapılırken, üretim alanı da her geçen gün genişliyor. Besin değeri açısından zengin olan avakado, kozmetik ve kimya sanayiinde de kullanılmaya başlandı. Avokado üretiminin en yaygın olduğu yerlerin başında ise Erdemli ilçesi geliyor. İlçeye bağlı Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük Mahalleleri başta olmak üzere üretim alanlarında bu yıl ilçede rekolte 2 bin tona ulaştı.'TÜKETİLEN 100 BİN TONUN 5 BİN TONU TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR'Avokado bahçelerinde incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Mersin'de tropik bitki üretiminin her geçen arttığını söyledi. Mersin'in ikliminin tropik bitki üretmek için uygun olduğunu kaydeden Abalı, Avokadoda çok hızlı gelişim kaydetmekteyiz. Avokado üretimini desteklemekteyiz. 3 bin 700 dekarlık alanda üretimimiz var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin tonluk avokado tüketimi var. Bunun 5 bin tonu Türkiye'de üretilmekte. 95 bin ithalatımız var. Avokadonun yanında birçok üründe üretimimiz mevcut. Silifke ilçemizde 8 dekarlık guava bahçemiz var. Ejder meyvesi çok hızlı bir şekilde gelişti ve 110 dekara ulaştı. Türkiye'de en fazla üretim yapan iliz şu anda. Bunun yanında pepino, pasi flora üretimimiz var. Küçük parçalı arazilerde en yüksek verim elde edebileceğimiz ürünler olduğu için tropikal ürünlerin ekilişini desteklemekteyiz. Tropikal meyveleri ne kadar çok desteklersek ülkeye girdi sağlayacağı ve ithalatın önünü kesmiş olacağız dedi.'KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALI'

Ziraat Mühendisi Mustafa Nevzat Zaim ise, Avokado meyvesi ağacın üzerinde 6 aydan fazla bir süre kalabilmekte. Bu da pazarlamada bir avantaj sağlamakta. Avokadoda yaklaşık 6 türün yetiştiriciliği var. Mersin'de yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda avokado yetiştiriciliği yapılmakta. Avokado iklimsel hassasiyeti olan bir bitki. Besin yönünden çok zengin bir meyve. Kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılabiliyor. İçerdiği A, C ve E vitaminlerince zengin olduğu için kalp, damar sağlığında, kötü kolesterolün düşürülmesinde çok etkili bir meyve. Mutlak suretle bu meyvenin tüketilmesini tavsiye ediyorum. Meyve kabuklarının atılmaması ve kadınlar tarafından maske olarak kullanılması mümkün. Bu nedenle herkesi avokado yemeye davet ediyorum diye konuştu.


Avokado, narenciyeye alternatif oldu
Avokado, narenciyeye alternatif oldu
Avokado, narenciyeye alternatif oldu
Avokado, narenciyeye alternatif oldu
Avokado, narenciyeye alternatif oldu
Avokado, narenciyeye alternatif oldu

Narenciye, Türkiye, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avokado, narenciyeye alternatif oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İskenderun'da sabotaj iddiası: Yangını önlemek için halk ve polis sabaha kadar nöbet tuttu İskenderun'da sabotaj iddiası: Yangını önlemek için halk ve polis sabaha kadar nöbet tuttu         
08:55
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
Son dakika! Ateşkese uymayan Ermenistan, gece vakti sivillere füzeyle saldırdı: 7 ölü, 33 yaralı Son dakika! Ateşkese uymayan Ermenistan, gece vakti sivillere füzeyle saldırdı: 7 ölü, 33 yaralı         
05:13
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 10:13:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avokado, narenciyeye alternatif oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei