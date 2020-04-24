Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 2 artarak 84'e çıktı.? 184 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle de vaka sayısı 3 bin 110 oldu.

Moldova Başbakanı İon Kiku, 27 Nisan'dan itibaren parkların halka açık olacağını ve pazar yerleri hariç bazı satış yapan yerlerin açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon da kamu personelinin idari izinlerinin 4 Mayıs'a kadar uzatılmasını önerdi.

Ülkede, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Belarus'ta ölen sayısı 63 oldu

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 751 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 8 bin 773'e, ölü sayısı ise 3 artarak 63'e çıktı.

Toplam iyileşen hasta sayısı 1120'ye ulaşırken, bugüne kadar 130 bin 824 Kovid-19 testi yapıldı.

Kazakistan'da salgından 3 kişi daha öldü

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 42 artarak 2 bin 376'ya, diğer yandan iyileşenlerin sayısı 36 artarak 604'e yükseldi.

Salgından 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 oldu.

Başkent Nur Sultan'da Kovid-19'dan iyileşen 93 yaşındaki kadın sağlık çalışanların alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Samruk Kazına Ulusal Refah Fonu Lojistik ve Uluslararası İş birliğinden Sorumlu Yönetici Direktörü Kanat Alpısbayev da karantinadan sonra Air Astana Havayolları şirketi personeli ve yolcuları için koruyucu maske ve eldiven takma ve sağlık kontrolü zorunluluğu getirilebileceğini duyurdu.

Azerbaycan'da ölü sayı 21'e çıktı

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 44 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1592'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artarak 21'e yükseldi.

65 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 1013 oldu.

Bugüne kadar 114 bin 410 testin yapıldığı ülkede 558 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan'da tedbirler kapsamında uygulanan bazı kısıtlamalar da kaldırıldı.

Bakanlar Kurulunun kararına göre, 27 Nisan'dan itibaren kozmetik, kimyasal ve elektronik ürün, mobilya, otomobil, kitap, kırtasiye, gazete, elbise, ayakkabı ve gübre satan yerler açık olacak.

Ayrıca, fotoğraf stüdyoları, elektronik ürünlerin tamirini yapan yerler, özel ders veren öğretmenler ile evlerde temizlik hizmeti verenler de faaliyete başlayacak.

Sokağa çıkış için SMS'le izin alma uygulanmasındaki izin süresi de 2 saatten 3 saate çıkarıldı.

Ayrıca kamu hizmetlerinin tek bir noktadan verildiği ASAN Hizmet şubeleri de 27 Nisan'da online sıra alınması şartıyla yeniden faaliyete başlayacak.

Özbekistan'da ölü sayısı 8'e ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 598'e, ölenlerin sayısının ise 1 artarak 8'e çıktığı bildirildi.

90 bin kişinin gözetimde tutulduğu Özbekistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 1778 olarak açıklanmıştı.

Gürcistan'da 18 kişi iyileşti

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili oluşturduğu internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 132 olduğu kaydedildi.

Toplam 434 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Kovid-19'un oluşturacağı ekonomik sorunların önlenmesi için 1 milyar 100 milyon dolarlık (3 milyar 500 milyon Gürcistan Larisi) sosyal yardım paketini onayladıklarını belirtti.

Kovid-19'a karşı ülke genelinde alınan tedbirleri 27 Nisan'dan itibaren sırayla kaldırmaya başlayacaklarını kaydeden Gakharia, okulların eylüle kadar kapalı olacağını aktardı.

"Virüsün ülke ekonomisinin ritmini bozdu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'a ilişkin yetkililerle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, virüsün ülke ekonomisinin ritmini bozduğunu belirterek, "İşletmelerin birçoğu aynı anda sert şartlarla karşı karşıya kaldı. Yüksek teknolojili ürünler dahil bütün ürünlere talep azaldı. İş birliği bağları bozuluyor. Otomotiv endüstrisi de salgından etkileniyor." dedi.

Putin, Kovid-19 gündemiyle video konferans yoluyla Güvenlik Konseyini de topladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da koronavirüsle mücadele kapsamında 30 bin askerin ve 4 bin özel askeri teçhizatın devreye sokulduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da nisan başından bu yana yaklaşık 6 bin Rus vatandaşının yurt dışından ülkeye getirildiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcı Tatyana Golikova, ülkedeki sağlık sisteminin gerilim içinde olduğunu söyledi.

68 bin 622 vakanın tespit edildiği Rusya'da, Kovid-19 nedeniyle 615 kişi hayatını kaybetmişti.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 36 bin 897 olarak açıklanmıştı.