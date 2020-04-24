Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

6 saat önce

Moldova, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 2 artarak 84'e çıktı.? 184 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle de vaka sayısı 3 bin 110 oldu.

Moldova Başbakanı İon Kiku, 27 Nisan'dan itibaren parkların halka açık olacağını ve pazar yerleri hariç bazı satış yapan yerlerin açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon da kamu personelinin idari izinlerinin 4 Mayıs'a kadar uzatılmasını önerdi.

Ülkede, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Belarus'ta ölen sayısı 63 oldu

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 751 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 8 bin 773'e, ölü sayısı ise 3 artarak 63'e çıktı.

Toplam iyileşen hasta sayısı 1120'ye ulaşırken, bugüne kadar 130 bin 824 Kovid-19 testi yapıldı.

Kazakistan'da salgından 3 kişi daha öldü

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 42 artarak 2 bin 376'ya, diğer yandan iyileşenlerin sayısı 36 artarak 604'e yükseldi.

Salgından 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 oldu.

Başkent Nur Sultan'da Kovid-19'dan iyileşen 93 yaşındaki kadın sağlık çalışanların alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Samruk Kazına Ulusal Refah Fonu Lojistik ve Uluslararası İş birliğinden Sorumlu Yönetici Direktörü Kanat Alpısbayev da karantinadan sonra Air Astana Havayolları şirketi personeli ve yolcuları için koruyucu maske ve eldiven takma ve sağlık kontrolü zorunluluğu getirilebileceğini duyurdu.

Azerbaycan'da ölü sayı 21'e çıktı

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 44 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1592'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artarak 21'e yükseldi.

65 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 1013 oldu.

Bugüne kadar 114 bin 410 testin yapıldığı ülkede 558 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan'da tedbirler kapsamında uygulanan bazı kısıtlamalar da kaldırıldı.

Bakanlar Kurulunun kararına göre, 27 Nisan'dan itibaren kozmetik, kimyasal ve elektronik ürün, mobilya, otomobil, kitap, kırtasiye, gazete, elbise, ayakkabı ve gübre satan yerler açık olacak.

Ayrıca, fotoğraf stüdyoları, elektronik ürünlerin tamirini yapan yerler, özel ders veren öğretmenler ile evlerde temizlik hizmeti verenler de faaliyete başlayacak.

Sokağa çıkış için SMS'le izin alma uygulanmasındaki izin süresi de 2 saatten 3 saate çıkarıldı.

Ayrıca kamu hizmetlerinin tek bir noktadan verildiği ASAN Hizmet şubeleri de 27 Nisan'da online sıra alınması şartıyla yeniden faaliyete başlayacak.

Özbekistan'da ölü sayısı 8'e ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 598'e, ölenlerin sayısının ise 1 artarak 8'e çıktığı bildirildi.

90 bin kişinin gözetimde tutulduğu Özbekistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 1778 olarak açıklanmıştı.

Gürcistan'da 18 kişi iyileşti

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili oluşturduğu internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 132 olduğu kaydedildi.

Toplam 434 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Kovid-19'un oluşturacağı ekonomik sorunların önlenmesi için 1 milyar 100 milyon dolarlık (3 milyar 500 milyon Gürcistan Larisi) sosyal yardım paketini onayladıklarını belirtti.

Kovid-19'a karşı ülke genelinde alınan tedbirleri 27 Nisan'dan itibaren sırayla kaldırmaya başlayacaklarını kaydeden Gakharia, okulların eylüle kadar kapalı olacağını aktardı.

"Virüsün ülke ekonomisinin ritmini bozdu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'a ilişkin yetkililerle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, virüsün ülke ekonomisinin ritmini bozduğunu belirterek, "İşletmelerin birçoğu aynı anda sert şartlarla karşı karşıya kaldı. Yüksek teknolojili ürünler dahil bütün ürünlere talep azaldı. İş birliği bağları bozuluyor. Otomotiv endüstrisi de salgından etkileniyor." dedi.

Putin, Kovid-19 gündemiyle video konferans yoluyla Güvenlik Konseyini de topladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da koronavirüsle mücadele kapsamında 30 bin askerin ve 4 bin özel askeri teçhizatın devreye sokulduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da nisan başından bu yana yaklaşık 6 bin Rus vatandaşının yurt dışından ülkeye getirildiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcı Tatyana Golikova, ülkedeki sağlık sisteminin gerilim içinde olduğunu söyledi.

68 bin 622 vakanın tespit edildiği Rusya'da, Kovid-19 nedeniyle 615 kişi hayatını kaybetmişti.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 36 bin 897 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:44 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi Manisa'da iki aile arasında "mera" kavgası: 4 ölü, 1 yaralı MARDİN Tartıştığı kişinin evinin kapısına ateş açtı; 15 yaşındaki Berfin öldü MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı         
01:11
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Tartıştığı babasının arabasını kundakladı         
00:51
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi         
00:45
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz? Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?         
23:44
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!         
23:41
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı         
23:40
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti         
23:04
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı         
22:50
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu         
22:48
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi         
22:48
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
22:29
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor         
22:21
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti         
22:19
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti         
22:02
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı         
21:14
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı         
21:01
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 04:09:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]