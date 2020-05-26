Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 915 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 38 bin 59'a yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 artarak 208, iyileşenlerin sayısı da 637 artarak 15 bin 86 oldu.

Ülkede, toplam 472 bin 906 test yapıldı.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, nükleer enerji santralinin 18 çalışanında virüs tespit edildiği ve 81 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Azerbaycan'da vaka sayısı 132 arttı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 132 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 4 bin 403'e ulaştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 78 artarak 2 bin 819'a, ölenlerin sayısı 1 artarak 52'ye çıktı.

Bugüne kadar 276 bin 338 test yapılan ülkede 1532 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da 4 bin 607 kişi iyileşti

Son bir günde vaka sayısında artışın yüzde 5,1 olduğu Kazakistan'da karantina uygulaması devam ediyor.

Vaka sayısındaki artış yüzde 7'nin üstünde olan Mangıstau, Atırau, Batı Kazakistan, Doğu Kazakistan, Türkistan eyaletleri ve Çimkent şehrinde karantina hazirana kadar uzatılırken, diğer bölgelerde karantina epidemiyolojik durum istikrara kavuşana kadar sürecek.

Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, bazı bölgelerdeki vaka artışının halkın karantina tedbirlerine uymamasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Vaka sayılarının arttığı bölgelerin valilerine iş ortamında sosyal temasın azaltılması, işte maske takmanın kontrol edilmesi, sosyal mesafenin korunmasının sağlanması ve işletme ve tesislerde dezenfeksiyon çalışmalarının güçlendirilmesi talimatı verildi.

Ülkenin Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, vaka sayısının artmasının nedenlerinden birinin önleyici test sayısının artırılması olduğunu ifade etti.

Yesmagambetova, ilk vakaların görüldüğü mart ayı itibarıyla 662 bin test yapıldığını, günlük test sayısının 23 bine çıkarıldığını dile getirdi.

Öte yandan, Atırau Valisi Mahambet Dosmuhambetov, ülkenin büyük petrol sahalarından Tengiz'de Kovid-19 vakalarının tespit edilmesine rağmen sahanın faaliyetinin devam edeceğini söyledi. 30 binden fazla kişinin çalıştığı Tengiz'de 1000'e yakın işçide virüs tespit edilmiş, 18 bini aşkın işçi bölgedeki kamplardan çıkarılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 92 artarak 4 bin 607 oldu.

Şimdiye kadar 8 bin 969 vakanın tespit edildiği ülkede virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 20 yeni vaka

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yurt dışından 47 bin vatandaşın tahliye edildiğini, 10 bin vatandaşın daha ülkeye getirileceğini belirterek, yurt dışından 100 bin vatandaşın ülkeye dönmek istediğini bildirdi.

Mirziyoyev, tespit edilen vakaların yarısının yurt dışından gelen vatandaşlarda saptandığını aktardı.

Maliye Bakanlığı, Kovid-19 hastalarının tedavisinde yer alan sağlık çalışanlarına toplam 14 milyon dolar ek ödeme yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 20 artarak 3 bin 281'e, taburcu edilenlerin sayısının 29 artarak 2 bin 636'ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, 632 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 kişinin durumunun ağır olduğuna işaret edildi.

Şimdiye kadar 552 bin test yapılan ülkede 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede Kovid-19'dan 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Tacikistan'da 166 yeni vaka

Tacikistan, Rusya'dan 396 vatandaşını ve çeşitli sebeplerden dolayı bu ülkede vefat eden 15 vatandaşının cenazesini ülkeye getirdi.

Özbekistan'ın gönderdiği 24 ton ilaç yardımı başkent Duşanbe'de Tacik makamlarınca teslim alındı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 166 artarak 3 bin 266 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 22 artarak 1417'ye, ölenlerin sayısının 1 artarak 47'ye yükseldiği kaydedildi.

1802 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da 158 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19'u sağlık çalışanı 158 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 7 bin 305'e çıktı.

Vakalaradan 7'si Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tespit edildi.

Son bir günde ülkede 1118 test yapıldı.

Biri sağlık çalışan 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 268'e, iyileşen sayısının 3 bin 884'e ulaştı.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs itibarıyla Ukrayna Premier Ligi ve Ukrayna Kupası maçların yapılmasına izin verdi.

Ayrıca 10 Haziran'da restoran ve kafelerin çalışmaya başlayacağı belirtildi.

22 Haziran'a kadar karantinanın uzatıldığı ülkede, metro ve kreşler 25 Mayıs'ta faaliyete geçmişti.

Restoran ve spor salonlarının kapalı kalması şartıyla oteller açılmış, metro hariç şehir içi toplu taşıma araçları da çalışmaya başlamıştı.

Şehirlerarası otobüs ve tren seferleri 1 Haziran, uçak seferleri ise 15 Haziran itibarıyla düzenlenecek.

Kovid-19'dan 644 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 21 bin 584, iyileşenlerin sayısı da 7 bin 575 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan, Azerbaycan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 07:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Son Dakika

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