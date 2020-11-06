Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

06.11.2020 20:05
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 80 bin 501'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artarak 1882'ye, iyileşen sayısı da 1000 artışla 60 bin 220'ye ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı, 22 artarak 2 bin 743'e çıktı.

18 bin 399 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, 14 Ekim'de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus

Belarus'ta salgının başlangıcından bu yana, 991 Kovid-19 vakasıyla en yüksek günlük rakam görülürken, toplam vaka sayısı 104 bini geçti.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 991 artarak 104 bin 286'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3 artışla 1001'e çıktı.

13 bin 730 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüsten 424 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 89 bin 555'e ulaştı.

Azerbaycan

Azerbaycan'da son 24 saatte 1465 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, ülkedeki toplam vaka sayısı 62 bin 338'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 805 artarak 47 bin 270'e ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 artarak 811 oldu.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu bazı bölgelerde karantina tedbirlerini sıkılaştırdı.

Karara göre, ülkedeki 2 kent ve 8 ilde, 23 Kasım'a kadar eczane ve market dışındaki mağazalar kapalı olacak ve toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Ukrayna

Ukrayna hükümeti pazartesiden itibaren yürürlükte olacak şekilde ülkedeki karantina bölgelerinin durumunu güncelledi.

Buna göre, ülkede artık sadece "turuncu" ve "kırmızı" bölgeler kalırken, başkent Kiev "turuncu" bölge statüsüne devam etti.

Ukrayna'da vaka yoğunluğuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" şeklinde ayrılıyor. "Yeşil" bölgede en düşük, "kırmızı" bölgede ise en yüksek tedbirler uygulanıyor.

Ayrıca Ukrayna Parlamentosu toplu taşıma ve kamu binalarında maske takmayanlara para cezası uygulanmasına ilişkin yasayı kabul etti.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 721 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 440 bin 188'e çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 84 artarak 68 bin 223'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 144 artarak 65 bin 477 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 579 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 167 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 37 artarak 11 bin 256'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 10 bin 546'ya yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı 83 ölümün gerçekleştiği ülkede 627 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Ukrayna, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika


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