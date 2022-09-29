AB-İsrail Ortaklık Konseyi 9 yıl sonra toplanıyor - Son Dakika
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AB-İsrail Ortaklık Konseyi 9 yıl sonra toplanıyor

29.09.2022 17:40
AB-İsrail Ortaklık Konseyi 9 yıl sonra toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Konseyi, 2013'ten bu yana ilk toplantısını 3 Ekim'de Brüksel'de yapacak.

Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Konseyi, 2013'ten bu yana ilk toplantısını 3 Ekim'de Brüksel'de yapacak.

Toplantıda, İsrail heyetine Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, AB tarafına ise Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlık edecek.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda enerji krizi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, gıda güvenliği gibi konuların yanı sıra, ticaret, iklim değişikliği, bilim ve teknoloji, kültür, insan hakları ve demokratik ilkeler, dini özgürlükler ve Yahudi karşıtlığıyla mücadele gibi birçok başlık ele alınacak.

AB ile İsrail ayrıca Orta Doğu Barış Süreci'nin canlandırılmasını da görüşecek. AB, uzun süredir sürecin canlandırılması için İsrail'e çağrı yapıyor. Lapid de geçen hafta BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında iki devletli çözümü savunmuştu.

İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunan AB ile İsrail arasındaki Ortalık Konseyi, 2013'ten beri atıl vaziyetteydi. AB'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimlerine karşı çıkan tutumunu protesto eden İsrail yönetimi, 2013'teki toplantıyı iptal etmiş, o zamandan sonra yeni toplantı yapılmamıştı.

AB yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını sık sık eleştiriyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Brüksel, İsrail, Güncel, Son Dakika

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