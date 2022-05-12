Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

12.05.2022 19:53
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, küresel yatırımcıların yavaşlayan ekonomik büyüme, yüksek enflasyon ve agresif faiz artırımları konusundaki endişelerinin ardından riskli varlıklardan çıkış yapmaya devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, küresel yatırımcıların yavaşlayan ekonomik büyüme, yüksek enflasyon ve agresif faiz artırımları konusundaki endişelerinin ardından riskli varlıklardan çıkış yapmaya devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Maden şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 azalarak 424,4 puandan kapandı.

Stoxx 600 madencilik endeksi yüzde 2,94 düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 azalışla 6.206.26 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 13.739,64 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56 kayıpla 7.233,34 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 değer kaybederek 23.566,23 puana düştü.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 1,26 düşerek 1,038 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki sert düşüşte, devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler paralelinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğilimi etkili oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentileri aşmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişelerin de arttığını ifade etti.

ABD'de enflasyonun 41 yılın zirvesinden inmesine rağmen yüksek seviyelerini koruması Fed'in daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini de körükledi.

Riskli varlıklardan kaçış süreci en fazla kripto para piyasalarını etkilerken Bitcoin gerilemeye devam ederek son 24 saat içinde yüzde 8'in üzerinde kayıpla 25 bin 402 dolar seviyelerine kadar indi.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

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Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Kaynak: AA

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