Avrupa borsaları resesyon endişeleriyle düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları resesyon endişeleriyle düşüşle kapandı

23.06.2022 19:52
Avrupa borsaları resesyon endişeleriyle düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, dünya ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesinin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturması ve otomotiv şirketlerinin hisselerindeki satışın etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, dünya ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesinin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturması ve otomotiv şirketlerinin hisselerindeki satışın etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 değer kaybederek 402,4 puana geriledi. Otomotiv şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,64 değer kaybederken, bu da bütün sektörleri baskıladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 azalarak 7.020,45 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,76 düşerek 12.912,59 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 5.883,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 gerileyerek 21.615 puana indi.

Alman bankaları Deutsche Bank ve Commerzbank hisselerinin de yüzde 12 düşüş görülmesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,58 azalarak 1,05 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, enflasyondaki artışa, resesyon ihtimaline ve merkez bankalarının para politikalarına odaklanırken, dünya ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesi riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizlikler pay piyasalarını baskılıyor.

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Kaynak: AA

England, Almanya, Güncel, Son Dakika

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