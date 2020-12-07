Avrupa çoğunlukla düşük açıldı

Yatırımcıların, Brexit görüşmelerindeki gelişmelere odaklandığı Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, çoğunlukla düşük açıldı.

Birleşik Krallık Devlet Bakanı James Cleverly, bir anlaşmayla sonuçanmayacak olsa da ülkesinin Avrupa Birliği ile Brexit görüşmelerini sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı.