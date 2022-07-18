Avrupa'da devam eden sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye de yaklaşıyor - Son Dakika
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Avrupa'da devam eden sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye de yaklaşıyor

18.07.2022 14:54

Avrupa'da etkisini gösteren sıcak havası dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Fransa'da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölge için turuncu alarm verildi. Belçika ve Almanya'da da rekor sıcaklıklar bekleniyor. Avrupa'da şimdiye kadar açıklanan ölü sayısı 1000'i geçti. Uzmanlar, öldüren sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını ifade ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Avrupa, kavurucu sıcak hava dalgasının etkisinde. İngiltere'de, ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ulusal acil durum ilan edildi. Acil durum nedeniyle, bazı bölgelerde okulların erken kapatılabileceği, hastane randevularının iptal edilebileceği belirtiliyor.

Meteroroloji yetkilileri ülkede sıcaklıkların bugün ve yarın rekor düzeye çıkmasının beklendiğini duyurdu. Aşırı sıcak hava uyarıları başkent Londra ile kuzeydeki Manchester ve York kentlerini kapsıyor.

15 BÖLGEDE KIRMIZI ALARMA GEÇİLDİ

Fransa'da da bugünden itibaren rekor sıcaklıklar bekleniyor. Güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Ülkede 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede turuncu alarm verildi. Belçika'da ise aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle turuncu alarma geçildi. Hava sıcaklıklarının yarın 40 dereceye ulaşması bekleniyor, ülkede çöl sıcaklarının yaşanacağı bildirildi.

Avrupa'da kırmızı alarm! Aşırı sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları bini geçti,

UZMANLARDAN UYARI ÜSTÜNE UYARI

İtfaiye ve sağlık ekipleri hazır hale getirildi. Halka zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı. Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, yarın Almanya'ya ulaşacak. Ülkenin güneyinde ve batısında derecelerin 41'i göstermesi bekleniyor. Uzmanlar can kayıpları konusunda uyarıyor.

Avrupa'da kırmızı alarm! Aşırı sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları bini geçti,

CAN KAYBI BİNİ GEÇTİ

BBC'de yer alan bilgilere göre İspanya ve Portekiz'deki toplam can kaybı sayısı binin üzerinde. İtalya, İngiltere Fransa, Belçika ve Hollanda aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarını açıklamadı. Aşırı sıcaklar, İspanya ve Portekiz'de de can kayıplarına yol açtı. İspanya'daki Carlos III Sağlık Enstitüsü'nün 16 Temmuz verilerine göre, 237 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti. İspanyol EFE ajansı da İspanya ve Portekiz'de aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısının 300'ü geçtiğini bildirdi.

Avrupa'da kırmızı alarm! Aşırı sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları bini geçti,

İTALYA DA KAVRULUYOR

İspanya ve Portekiz, yangınlarla mücadele ederken, bir diğer güney Avrupa ülkesi İtalya'da da sıcak hava alarm boyutuna ulaştı. Ülkede hafta sonundan gelecek hafta ortasına kadar etkili olacak aşırı sıcaklar sebebiyle aralarında başkent Roma, Milano ve Floransa'nın da olduğu 10 kentte turuncu alarm verildi. Hafta sonu bazı noktalarda 35-36 derecelerde seyredecek hava sıcaklığının hafta ortasında 40 ila 42 dereceleri bulacağı belirtildi. İtalya'da bu yıl etkisini erken gösteren aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin en büyük nehri Po'nun su seviyesi yer yer yüzde 10'lara kadar geriledi. İtalya'da sıcaklıklar dolayısıyla yangın çıkma riskinin de yüksek olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'YE YAKLAŞIYOR

Öte yandan Avrupa ülkelerini etkileyen sıcak hava dalgası Türkiye'ye yaklaşıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kaleme aldığı yazıda, "Türkiye'de bu hafta gündemimiz sıcak hava dalgası olabilir. Avrupa'da etkili olurken onu yakından takip ettiğimiz sadece İspanya'da 360 insanın yaşamına mal olan sıcak hava dalgası bize yaklaşıyor. Bu hafta perşembe gününden itibaren son zamanların en sıcak, en güneş altından uzaklaşmamız gereken dönemine giriyoruz" ifadelerini kullandı

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Son Dakika Güncel Avrupa'da devam eden sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye de yaklaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da devam eden sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye de yaklaşıyor - Son Dakika
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