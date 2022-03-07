Avrupa'daki pek çok futbol kulübünün sahibi Arap yatırımcılar - Son Dakika

Arap ülkelerinden çok sayıda iş insanı Avrupa'daki futbol kulüplerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

Yaklaşık 15 yıldır Avrupa'dakiler başta olmak üzere pek çok futbol kulübünün adı Arap yatırımcılarla anılıyor. Son olarak Rus iş insanı Roman Abramoviç'in İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satma kararını duyurmasıyla yine Arap coğrafyasından bir yatırımcının adı gündeme geldi.

Uluslararası medya ve Arap basınında çıkan haberlerde, Mısırlı yatırımcı ve iş insanı Lütfi Mansur'un (33) Chelsea'yi satın almak istediği öne sürüldü.

Ancak "Mansour Group", bu haberleri yalanladı. Şirketin sözcüsü Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Son medya spekülasyonları ışığında, Chelsea Futbol Kulübü için şu an bir teklifte bulunmadığımızı açıkça belirtmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İngiliz kulüpleri Arap yatırımcıları çekiyor

Bu haber yalanlansa da özellikle Körfez ülkelerinden çok sayıda Arap yatırımcının İngiliz kulüplerine ilgisi ortada.

Newcastle United'ın satış sürecinin üzerinden çok geçmedi. İngiltere Premier Ligi, 7 Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, Newcastle United'ı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu.

Suudi Prens Abdullah bin Mesaid Al Suud da 2013'te Sheffield United'ın hisselerinin yüzde 50'sini satın almıştı. İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Al Suud, 2019'da bir mahkeme kararına dayanarak hisselerin tamamına sahip oldu.

Mısır ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Asım Allam ise 2010'da İngiliz futbol kulübü Hull City'yi satın aldı. Allam, kulübü bu yılın başına kadar elinde tutttu. Hull City'nin yeni sahibi ise 19 Ocak itibarıyla Türk iş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı oldu.

Bunlar arasında en çok ses getireni belki de Manchester City'nin satışıydı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın sahibi olduğu Abu Dhabi United Group, Eylül 2008'de Manchester City'yi satın aldı.

The Guardian gazetesine göre, aynı yıl, Mısırlı iş insanı Nasif Saviris de Amerikalı yatırımcı Wesley Edens ile ortaklaşa, İngiliz kulübü "Aston Villa"nın satın alınmasına katkıda bulundu.

Avrupa kulüplerinin Arap sahipleri

Arap yatırımcıların Avrupa'daki futbol kulüplerine ilgisi İngiltere ile sınırlı değil.

Katar Yatırım Şirketi, 2011'de Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'ın hisselerinin yüzde 70'ini satın adı. Şirket, 2012'de ise kulübün tüm hisselerine sahip oldu. Halihazırda kulübe, Katarlı iş insanı Nasır el-Halifi (48) başkanlık ediyor.

Katarlı iş insanı Abdullah bin Nasır Al Sani de 2010'de İspanyol kulübü Malaga'yı satın aldı ve kulüp başkanlığını şu an bizzat kendisi yürütüyor.

İspanyol futbol kulübü Almeria 2019'da mülkiyetinin, Suudi Arabistan Eğlence İdaresi Başkanı Turki Al Şeyh'e geçtiğini açıkladı.

BAE Başbakan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın kurduğu "City Football Group" ise Avustralyalı kulüp "Melbourne City'nin" hisselerinin tamamına ve Amerikan futbol kulübü "New York City"nin hisselerinin yüzde 80'ine sahip bulunuyor.