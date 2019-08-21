Son Dakika Haberleri: Avrupa'dan Bolu Belediyesine "işçiler göreve iade edilsin" mektubu
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Avrupa'dan Bolu Belediyesine "işçiler göreve iade edilsin" mektubu

45 dakika önce

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ile Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI), Bolu Belediyesine mektup yazarak, sendika değiştirme baskısına maruz bırakılarak işten çıkarılan 97 işçinin işe iadesini istedi.

Avrupa'dan Bolu Belediyesine

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ile Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI), Bolu Belediyesine mektup yazarak, sendika değiştirme baskısına maruz bırakılarak işten çıkarılan 97 işçinin işe iadesini istedi.

Hizmet-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, EPSU ve PSI tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a mektup gönderildi.

EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan ve PSI Genel Sekreteri Rosa Pavanelli'nin kaleme aldığı ortak mektupta, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında işten çıkarılan emekçilerin işe iade edilmeleri ve bunun koşullarının, Hizmet-İş Sendikası ile istişare edilerek yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Mektupta, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra Bolu Belediyesinde 97 işçinin işten çıkarılması hakkında bilgi aldık. Çalışanlar haklı bir neden olmadan ve bir açıklama yapılmadan işten çıkarılmıştır. Sizden, bu çalışanları yeniden işe iade etmenizi ve işe iadelerin hangi koşul ve şartlarda gerçekleşeceğini Hizmet-İş Sendikası ile görüşmenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Özcan'ın yerel seçimler öncesinde hiçbir işçiye zarar verilmeyeceği, çalışanların sözleşmelerinin korunacağı ve emekçilerin sendikalarını serbestçe seçebilecekleri sözünü verdiğinin hatırlatıldığı mektupta, sözlerin tutulmadığına dikkat çekildi.

Mektupta şunlar kaydedildi:

"İşçiler ve aileleri gelirsiz bırakılmıştır. Bu nedenle belediye çalışanları Bolu'dan Ankara'ya 200 kilometre yürüdü ve bu 12 günlük yürüyüş, toplumun birçok kesiminden destek aldı. Yürüyüş, CHP binasının önünde, işçilerin haklı davasına dikkati çekmek için yapılan bir gösteriyle sona erdi. Fakat bu girişimler tarafınızca cevapsız bırakılmıştır. Sizden bir çözüm bulmak, işten çıkarılan işçileri yeniden işe almak ve sendikalarla uzun süreli bir ilişki geliştirmek için sendika ile görüşmenizi rica ediyoruz."

Mektupta, sürecin EPSU ve PSI tarafından takip edileceği belirtildi.

Sendika, Avrupa, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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