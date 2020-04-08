Avrupa'dan gelen 70 kişi yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Avrupa'nın farklı ülkelerinden getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 70 kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Balıkesir Hasan Basri Çantay Yurdu'na yerleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hasan Basri Çantay Yurdu'na yerleştirilen 70 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. İstanbul Havalimanı'na THY'e ait uçakla inen 70 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis ve jandarma eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesindeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantinaya alınan 70 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek. - BALIKESİR