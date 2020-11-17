Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan ormanlarda görsel şölen - Son Dakika

Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan ormanlarda görsel şölen

Istrancaların sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

KIRKLARELİ - Kırklareli'den Tekirdağ üzerinden İstanbul'a kadar uzanan Istranca Ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak Bulgaristan'dan başlayıp, Kırklareli'den Tekirdağ üzerinden İstanbul'a kadar uzanan ormanlar bu mevsimde görsel şölen yaşanıyor. Yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda dağ zinciri üzerinde bulunan Istranca Ormanları sonbahar güzelliği ile gözlere ayrı bir renk katıyor. Bahar aylarında yemyeşil görüntüsüyle gözlere hitap eden Istrancalar, Sonbahar mevsiminde kuruyan yaprakların renk değiştirmesiyle ormanda renk cümbüşü yaşanıyor. Drone ile havadan görüntülenen ormanda birçok renge şahit olmak mümkün.

Istranca Ormanlarına civar köylerde yaşayan vatandaşlar da bur ormanların bahar aylarından ayrı güzel, Sonbahar aylarında ise ayrı güzel olduğunu kaydetti. Orman bir köyde yaşayan Yusuf Orhan, "Havaların kurak gitmesi birde gece sis olduğu zaman asit yağmuru gibi ormanın aslında bu şekil yanmaması lazım. Ama bunuda tabi uzmanlar bilir. Renk cümbüşü güzel ama orman böyle birden sararmıyordu. İlkbahar geldiği zaman kuş sesleriyle birlikte çok güzel olur. Doğaseverler devamlı buraya geliyor. Bazıları gezinti yapıyor. Bazıları ise piknik yapıyor. Tabi doğanın ayrı bir güzelliği. Nasıl insanlarda belli bir yaş geldiği zaman onunda bir güzelliği vardır ama sonra renkler değişiyor biz alıştık artık. Çok güzel bir doğamız var" dedi.