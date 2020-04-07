Avrupa futbol ligleri, kalan maçları tamamlama planları yapıyor

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin en geç 6 Haziran'a kadar başlamasını planladıklarını söyledi.

Tebas, video konferans yöntemiyle Madrid'deki yabancı basın mensuplarına konuştu.

"Sahalara dönmeyi planlıyoruz. İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde fikrimiz 29 Mayıs veya 6 Haziran'da maçlara başlamak." diyen Tebas, Avrupa'daki diğer liglerle birlikte karar vermek için farklı seçenekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Tebas, "Eğer 29 Mayıs'ta ligler başlarsa, Şampiyonlar Ligi maçları temmuzda olacak. Eğer 6 Haziran'da ligler başlarsa 31 Temmuz'a kadar tüm turnuvalar sonuçlandırılacak. Eğer 28 Haziran'da başlarsak da temmuzda lig ve ağustosta da Şampiyonlar Ligi maçları yapılacak. Tabii ki her şey Kovid-19 ile ilgili gelişmelere bağlı. Ama liglerin ağustos ayı sonrasına sarkmasını istemiyoruz. Tabii ki tüm bunlar gelecek sezonun takvimini de etkileyecek." diye konuştu.

La Liga Başkanı, liglerin iptal edilmesi olasılığını ise şu an için tamamen dışarıda bıraktıklarını, maçları seyircisiz oynayarak ligleri bitirmek istediklerini kaydetti.

Tebas ayrıca, 2019-2020 sezonunun tamamlanmaması halinde bunun futbolda milyar avroluk bir kayba neden olacağını vurgulayarak, "La Liga'yı eğer maçları seyircisiz oynayarak tamamlarsak bunun ekonomik bedeli 350 milyon avro olur. Seyircili oynarsak zarar 150 milyon avroya düşer. La Liga'da televizyon hakları, toplam gelirin yüzde 90'ını oluşturuyor. Eğer maçları oynamazsak, kaybımız dışında aldığımız paranın yüzde 18'ini geri ödememiz gerekecek." açıklamasında bulundu.

Futbolcuların maaşlarını düşürmesi tartışması

Kovid-19'un "ekonomik etkisi çok yüksek olan, farklı ve büyük bir kriz" olduğunu söyleyen Tebas, "Herkes para kaybediyor, futbolcuların da maaşlarını düşürmesi normal. İspanya'da mevcut durumda bu konuda bir anlaşma yok. 1. ve 2. ligden toplam 8 kulüp ERTE (Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi) ilan etti. Önümüzdeki günlerde, ERTE ile bağlantılı olarak tüm kulüplerin futbolcularının maaşlarını düşürmesini sağlayacak bir protokolü aktif duruma geçirmeyi planlıyoruz. İspanyol futbolu, ekonomik olarak bağımsız olmalı ve devlet yardımı istememeli." şeklinde konuştu.

Tebas ayrıca, Kovid-19'dan dolayı transfer döneminin tarihlerinin de değişebileceğini, FIFA'nın tavsiyelerine göre hareket edileceğini ifade etti.

Messi'nin İtalya'ya transfer olma olasılığı

Öte yandan Tebas, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin İtalyan kulübüne transfer olma olasılığıyla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Messi'nin gelmesinin Serie A'nın (İtalya 1. Futbol Ligi) borç ile yüksek ve düşük maaş dengesizliğinden dolayı yaşadığı soruna çözüm olacağını düşünmüyorum. Serie A'daki durum stresli ve bu ekonomik sorunlar kesinlikle Messi ile düzelmiyor. Messi'nin İspanya'da kalmasını isterim ama giderse de bir dram olmaz. Cristiano Ronaldosuz La Liga'nın para kaybedeceğini söylemiştim ama tersine kazandı. Hatta Portekiz'de bile. Büyük futbolcular yardımcı oluyorlar ama bir lig için belirleyici değiller."