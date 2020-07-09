Avrupa futbolunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor - Son Dakika

Avrupa futbolunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 13.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 14.00'te çekilecek.

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de yarın belli olacak.

İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

"Devler Ligi" finali Lizbon'da

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

İki numaralı kupa Köln'de sahibini bulacak

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa futbolunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor - Son Dakika Spor
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