Üye Girişi
"Avrupa Kimliği ve Avrupa'nın Geleceği" panelinde Türkiye'nin yeri ve üyeliği tartışıldı - Son Dakika

"Avrupa Kimliği ve Avrupa'nın Geleceği" panelinde Türkiye'nin yeri ve üyeliği tartışıldı

24.06.2021 15:46

Avrupa Birliği Başkanlığı desteğiyle İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve İstanbul Üniversitesi FUTUREU Jean Monnet Modülü iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen "Avrupa Kimliği ve Avrupa'nın Geleceği" başlıklı toplantıda, akademisyenler ve uzmanlar, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğini...

Avrupa Birliği Başkanlığı desteğiyle İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve İstanbul Üniversitesi FUTUREU Jean Monnet Modülü iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen "Avrupa Kimliği ve Avrupa'nın Geleceği" başlıklı toplantıda, akademisyenler ve uzmanlar, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğini şekillendirecek Türkiye üyeliğini ve popülist söylem haline gelen "AB kimliği" kavramını tartıştı.

Panele, AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Erler Bayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Nas, Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Günter Seufert, Chatham House Kıdemli Araştırmacısı Hans Kundnani ve Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (PISM) Orta Doğu ve Afrika Programı Başkanı Karol Wasilewski konuşmacı olarak katıldı.

İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit'in yönettiği panelde konuşan Türkoğlu, Avrupa'nın derin ve uzun süreli sosyal krizlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, göç, yabancı karşıtlığı, Müslüman düşmanlığı ve aşırı ulusalcı söylemlerin Avrupa'da hızla artmaya başladığını söyledi.

Avrupa kimliği söyleminin Avrupa siyaseti ile bağlantılı olduğunu dile getiren Türkoğlu, "AB, aslında bir dönüm noktasında. Sınamalar, ek sınamalarla karşı karşıya. Avrupa tarihi boyunca ilk defa bu kadar göç aldı dolayısıyla demokrasi, insan hakları, ulusal kimlikler de yeniden sorgulanmaya başladı. Bu kavramları sorgulamak yerine içine çekilmiş bir Avrupa veya dışlayan bir Avrupa, hiçbir şekilde entegrasyon modeline yardımcı olamaz." ifadesini kullandı.

Türkoğlu, AB'nin değişen koşullara ayak uydurması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Avrupa 'çeşitlilikte birliktelik' mottosunu hayata geçirmek zorunda ki bu AB'nin kendi mottosu zaten. Dolayısıyla bunu ortaya koyacak farklı mekanizmaları gündeme getirmeli. Avrupa entegrasyonu nedir, bir sınırı var mıdır, Avrupa kimliği bir ortak miras mı? Bu soruları artık Avrupalı halklar da sorgulamaya başlamalı. Ancak bu şekilde geleceği şekillendirebilir ve küresel dış sınamalarla başa çıkabiliriz."

"Türkiyesiz Avrupa cüce kalır"

Zeytinoğlu, Türkiye'nin AB üyeliği gündeme geldiğinde birtakım ülkelerin devreye girip süreci sabote ettiğini, bunun da AB'nin etkinliğine ciddi bir zarar verdiğini dile getirdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alınacağı AB zirvesinde Türkiye ile ilgili pozitif adımların atılmasını beklediklerini belirten Zeytinoğlu, özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve mülteci iş birliği alanlarında atılacak adımların Türkiye-AB ilişkilerinde bir ivme yaratacağını kaydetti.

Zeytinoğlu, "Zirvede, AB liderlerinin vizyoner bir tavır sergilemeleri ve Avrupa'nın Türkiyesiz bir geleceğinin olmayacağına dair bir karar almalarını bekliyoruz." dedi.

Erler Bayır da "Türkiyesiz bir Avrupa cüce ve kısa kalır." diyerek, ortak akıl ve sağduyunun hakim olması durumunda Türkiye ile AB'nin çok iyi şeyler başarabileceğini ifade etti.

"Popülist Avrupa'yı ikna etmek oldukça zor görünüyor"

Günter Seufert, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi temel kavramlar üzerinden kendini tanımlayan Avrupa kimliğinin bugün kendisiyle çatışır hale geldiğini dile getirdi.

Avrupa'da farklı uluslar arasında çatışmaların olduğuna değinen Seufert, "Bu, AB için oldukça zor bir durum. Çeşitlilik, siyasi işleyiş ve demokrasi için tehdit değil aksine demokrasiyi güçlendirecek, ekonomiye dinamizm getirecek bir güç. Fakat popülist Avrupa'yı ikna etmek oldukça zor görünüyor." diye konuştu.

"AB, kendini dışarıya açarak kazanır ve güçlenir"

Prof. Dr. Ayhan Kaya da Avrupa'nın popülist söylemler nedeniyle son 20 yıldır demokraside ciddi açıklar verdiğini vurgulayarak, "AB, kendini dışarıya açarak kazanır ve güçlenir. Kendini dışarı kapattığı sürece kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Avrupa'da Avrupalılar ile ötekiler arasındaki çatışmanın bir Hilal-Haç kavgası olmadığına vurgu yapan Kaya, bunun bir siyasi çatışma olduğu gerçeği üzerinden okunması gerektiğine işaret etti.

Karol Wasilewski ise Avrupa ve Türkiye'nin geleceğine dair öngörülerde bulunarak, şunları söyledi:

"Bana göre, Türkiye'nin kendisine ait bir kararı ve iradesi var. ABD veya Avrupa tarafından bir şeylere zorlandığını düşünmüyorum. Türkiye'nin bir aktör olma, değişime yön verme, kendi seçimlerini yapma gücü var. Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin AB ile ilişkilerini şekillendirecek bir şey. Bu yeni ilişki modellerine geçilebileceğini de kapsıyor. Belki de 10 yıl sonra Avrupa kimliği içinde Türkiye'yi tartışmıyor olacağız bence."

"Türkiye'yi kayıp dosya olarak görmek yanlış"

Çiğdem Nas da "öteki kim, sınır neresi, kimlik nedir?" soruları üzerinden Avrupa kimliğinin tanımlanmaya başladığını söyledi.

Türk halkının yüzde 50'sinin AB üyeliği konusunda olumlu düşündüğünü aktaran Nas, AB üyelik sürecinde 8 defa fasılların askıya alındığını hatırlattı.

Bazı AB ülkelerinin Türkiye'nin üyeliğini engellediğini kaydeden Nas, "Ön yargılı yaklaşımlar olmasaydı ve Türkiye, AB'ye üye olsaydı Birlik içinde ciddi anlamda değişimler yaşanacaktı. Türkiye'nin dönüştürücü etkisiyle AB daha da güçlenecekti. Türkiye'yi kayıp bir dosya gibi görmek son derece yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Hans Kundnani, Avrupa kimliğinin İslam karşıtlığı üzerinden yürüdüğünü belirterek, "beyaz ırk" kavramı ile Avrupalılığın eş zamanlı hareket ettiğini söyledi.

"Avrupa kimliği" kavramının yeni ortaya çıkmadığını, sömürgecilik döneminden beri bu söylemin kullanıldığını anlatan Kundnani, "Avrupalı kimliği, İslam karşıtlığı üzerinden tanımlanıyor, Avrupalı liderler de bu kavramı bugün bir projeye çevirdiler ve çok iyi pazarlıyorlar." dedi.

Kundnani, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere birçok popülist AB liderinin Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü kaydetti.

İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Avrupa Kimliği ve Avrupa'nın Geleceği' panelinde Türkiye'nin yeri ve üyeliği tartışıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor 17:16 Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü 17:15 Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama 17:14 Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama
Uzun süre sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım'a sosyal medyada tepki yağdı 17:10 Uzun süre sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım'a sosyal medyada tepki yağdı UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem 17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Başkan adayının, 16:19 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü 15:35 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü

Son Dakika Haberleri
17:13 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22,47'lik zam teklifi reddedildi
17:13 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
16:26 Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 25 milyon liralık mirası 272 kişiye bölündü
16:18 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi         
17:17
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı         
17:15
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı         
17:12
Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek         
17:10
Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi         
17:08
Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı         
17:05
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu         
14:40
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:25:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Avrupa Kimliği ve Avrupa'nın Geleceği" panelinde Türkiye'nin yeri ve üyeliği tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement