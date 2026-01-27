Avrupa Konseyi'nde "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avrupa Konseyi'nde "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin açılışı yapıldı

Avrupa Konseyi\'nde "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin açılışı yapıldı
27.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde, "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" başlıklı serginin resmi açılışı yapıldı.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde, "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" başlıklı serginin resmi açılışı yapıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu ev sahipliğinde Avrupa Konseyi binasında açılan sergi, AKPM'nin kış oturumu süresince 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında hazırlanan sergiye, AKPM Türk delegasyonu üyeleri ve çok sayıda ülkenin milletvekilleri katılım gösterdi.

"Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında doğal lifler ve yerel ham maddelerle doğaya saygılı bir şekilde üretilen rengarenk dokumalar sergide yer aldı.

Dokumacılıkta kullanılan doğal pigmentlerin ham maddelerinin örneklerinin de yer aldığı sergide, minyatür dokuma makineleri, ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Sergide, mekik gibi geleneksel üretim yöntemlerinde kullanılan eşyalar tanıtılırken, ehram ve Ankara Sof Kumaşı dahil geleneksel kumaşlarla tasarlanan elbiseler de sergilendi.

Etkinlikte, serginin açılışı vesilesiyle Emine Erdoğan'ın mesajı okundu.

Emine Erdoğan mesajında, bu serginin Anadolu'nun yüzyıllara dayanan ve köklü dokumacılık geleneğini, tarihsel derinliği ve sanatsal zenginliğiyle birlikte uluslararası topluma taşıyacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kültürel mirasın korunmasını teşvik eden ve toplumlar arasında diyaloğu destekleyen bir kurum olan Avrupa Konseyi himayesinde böylesine değerli bir projenin bir sergiyle taçlandırılması son derece anlamlı." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, küresel ölçekte barış ortamının tesis edilmesinin, her kültürün insanlığın ortak hazinesine kattığı benzersiz değerlerin korunması ve yaşatılmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, toplumların kültürleri vasıtasıyla birbirlerini tanıdıkça, insanlığın büyük tek bir aile olduğu bilincinin güçleneceğine ve hiç kimsenin dışlanmadığı bir hoşgörü ortamının giderek gelişeceğine inandığını vurgulayarak, "Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi birikimine, doğa dostu üretim bilgeliğine ve kadın emeğinin paha biçilemez katkısına kapı aralayan bu serginin, tüm ziyaretçiler için ilham verici bir deneyim sunmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin her bölgesi, kendi stiline, motiflerine ve kendi geleneklerine sahip"

Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bjorn Berge açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1949'dan bu yana Konsey'in önemli üyelerinden biri olduğunu kaydetti.

Berge, Türkiye'nin etkileyici kültürel mirasının yüzyıllar öncesine dayandığını dile getirerek, "Türkiye'nin her bölgesi, kendi stiline, motiflerine ve kendi geleneklerine sahip." şeklinde konuştu.

"Türkiye, yaşayan bu mirası korumak ve yeniden canlandırmak için somut adımlar attı"

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Bu sergi yalnızca Türk tekstillerinin bir tanıtımı değil, aynı zamanda ortak hafızamızın derin bir tanığıdır." şeklinde konuştu.

Dönmez, binlerce yıldır Anadolu'nun zanaatıyla kendisini ifade ettiğini kaydederek, "Türkiye, yaşayan bu mirası korumak ve yeniden canlandırmak için somut adımlar attı. 'Türkiye Dokuma Atlası' projesi, Sıfır Atık girişimimizle uyuşuyor ve aynı zamanda kültür politikaları ile çevresel sorumluluğun birlikte nasıl ilerleyebileceğinin güçlü bir örneği." dedi.

Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, bu serginin, Avrupa Konseyi'nin kurucu ilkeleriyle uyum için olan yüzyıllara dayanan farklı kültürel etkileşimlerin bir sentezini temsil ettiğini dile getirdi.

Yıldız, Türkiye'nin yalnızca Avrupa ve Asya arasında bir köprüyü temsil etmediğini vurgulayarak, "Türkiye aynı zamanda Asya ve Avrupa'dır. Balkanlar'ın kalbinden Uzak Asya'ya, Afrika'dan Kırım'a kadar Türkiye, birçok coğrafyaların izini taşırken aynı zamanda kendi izini bırakıyor." dedi.

Etimolojik olarak "gazlı bezin" adını Gazze'den aldığına dikkati çeken Yıldız, "Tıpkı bizim bu kumaşı korumak ve tedavi etmek için kullandığımız gibi Gazze'de yüzyıllardır insanlığın yaralarını sarıyor." diye konuştu.

Yıldız, insanoğlunun da Gazze'nin yaralarını sarabilmesini umduğunu ifade etti.

"Bu hikayenin her yerinde hanımefendilerin emeği var"

AA muhabirine konuşan Yıldız, ayrıca sergiye olan yoğun ilgi hakkında, "Ben açıkçası bunu Türkiye'mizin dört bir yanında emek emek bu kumaşları dokuyan hanımların çalışma ihlasının bir bereketi olarak nitelendiriyorum." dedi.

Yıldız, bu kumaşların Türkiye'nin farklı noktalarında ne kadar büyük bir emekle dokunduğunu birçok kez müşahede ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben bu noktada açıkçası çok samimiyetle Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu kadınlara çok inandı, bu kadınların vizyonuna çok inandı. ve bizler de aslında güzel bir kadın dayanışması örneği olarak burada bunu sergilemek istedik. Çünkü bu hikayenin her yerinde hanımefendilerin emeği var."

"Türkiye'de kadınların yaptığı işe hayranlık duyuyorum"

Sergiyi ziyaret eden Valentine Lechien, kumaşların nasıl üretildiğini keşfetmenin ilgi çekici olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de kadınların yaptığı işe hayranlık duyuyorum." dedi.

Strazburg'da yaşayan Semine Çavuş, serginin özenli bir şekilde hazırlanmış olmasının ve burada farklı kumaşların tanıtılmasının çok hoşuna gittiğini söyleyerek, "Sergiyi çok anlamlı ve güzel buldum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Strazburg, Türkiye, Fransa, Kültür, Güncel, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Konseyi'nde 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:16:42. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Konseyi'nde "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.