Dünya

Avrupa Liderlerinden Grönland Vurgusu

06.01.2026 15:49
Avrupa'nın 7 lideri, Grönland üzerindeki kararların sadece Danimarka ve Grönland'a ait olduğunu belirtti.

AVRUPA'nın önde gelen 7 ülkesinin lideri tarafından yapılan ortak açıklamada, Grönland üzerindeki karar yetkisinin sadece Danimarka ve Grönland'a ait olduğunun altı çizildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından imzalanan ortak açıklamada, Arktik bölgesinin güvenliğinin Avrupa ve transatlantik güvenliği için kritik olduğu kaydedildi.

Liderler, NATO'nun Arktik bölgesini bir öncelik olarak belirlediğini ve Avrupalı müttefiklerin bu alandaki varlıklarını, faaliyetlerini ve yatırımlarını artırdığını belirtti. Açıklamada, "Grönland da dahil olmak üzere Danimarka, NATO'nun bir parçasıdır. Bu nedenle Arktik'teki güvenlik; egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı da dahil olmak üzere BM Şartı'nın ilkelerine bağlı kalınarak, ABD dahil NATO müttefikleriyle kolektif olarak sağlanmalıdır. Bunlar evrensel ilkelerdir ve biz bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

ABD'nin NATO müttefiki olarak ve Danimarka ile 1951'de imzalanan savunma anlaşması kapsamında temel bir ortak olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Grönland, halkına aittir. Danimarka ve Grönland ile ilgili konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

