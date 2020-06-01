İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu - Son Dakika

İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ve 20 Haziran'da yeniden başlayacak olan İtalya Serie A'da sezonun kalan lig maçlarının takvimi açıklandı. Buna göre, Serie A takımları 44 günlük sürede toplamda 124 maçta karşı karşıya gelecek.

İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonunda kalan lig maçlarının tamamlanacağı maç takvimi belli oldu.

Serie A Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran'da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino- Parma, Hellas Verona-Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta- Sassuolo ve Inter- Sampdoria karşılaşmaları yapılacak.

Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Serie A'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları 18-20 Temmuz'da oynanacak. Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise Juventus- Lazio müsabakaları yapılacak.

44 GÜNDE 124 MAÇ OYNANACAK

Belirlenen takvime göre, Serie A takımları 44 günlük sürede toplamda 124 maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15), 19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.

Öte yandan, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, bugün bir radyo kanalına verdiği demeçte, sezon sonuna doğru belki bazı maçlarda statlara az sayıda taraftar alınabileceği umduğunu söyledi.

İtalya Serie A, Koronavirüs, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:06 

Son Dakika Spor İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu - Son Dakika Spor
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