Avrupa Parlamentosu seçimi: İngiltere'de Brexit partisi zafer kazandı, iktidardaki Muhafazakar...

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) tamamlayamadığı için Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak zorunda kalan İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıp yaşadı.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimin galibi, yalnızca birkaç ay önce kurulan ve yüzde 31 oy alan Brexit Partisi oldu. Parti, Brexit referandumu sürecinde ayrılık için kampanya yapan fakat sonra çeşitli bölünmeler yaşayarak oy kaybeden Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nden (UKIP) ayrılanlar tarafından kurulmuştu. Partiye, bir dönem UKIP'i de yöneten Nigel Farage liderlik ediyor.

Farage, ülkesinin 31 Ekim'de AB'den ayrılması gerektiğini, bunun gerçekleşmemesi durumunda bu seçimde kendilerine oy veren seçmenlerin genel seçimde de oy vereceğini ve buna hazırlık yaptıklarını söyledi ve Brexit müzakerelerinde kendi partilerinin de yer alması gerektiğini söyledi.

İkinci sırayı yüzde 20 oyla, AB yanlısı Liberal Demokratlar aldı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin oyu ise yüzde 9,1'e geriledi ve beşinci sırada yer aldı. BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, bunun 1832'den beri en düşük oran olduğunu aktarıyor.

Kuenssberg, "İki büyük parti Brexit politikaları nedeniyle reddedildi" diyor.

AB genelinde olduğu gibi İngiltere'de de oyunu artıran Yeşiller yüzde 12 oyla Muhafazakar Parti'nin önünde yer aldı.

İngiltere'de Başbakan Theresa May geçen hafta istifasını açıklamıştı.

Ana muhalefetten erken seçim çağrısı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Sözcüsü Barry Gardiner, bu sonuç nedeniyle erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Gardiner, May'in yerine seçilmesi beklenen yeni Muhafazakar Partili başbakanın genel seçimde sınanması gerektiğini vurguladı.

İşçi Partisi ise yüzde 13,8'de kaldı. Bazı yorumcular, bunun İşçi Partisi'nin Brexit karşıtlarının oylarını Liberal Demokratlar'a kaybetmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

İşçi Partisi'nin kıdemli siyasetçilerinden ve gölge dışişleri bakanı Emily Thornberry, İşçi Partisi'nin AB'de kalma kampanyası yürütmesi gerektiğini söyledi ve partinin lideri Jeremy Corbyn'i buna ikna etmeye çalışacağını açıkladı.

Corbyn hükümetin Brexit politikasını eleştirse de, partisinin tabanında AB'den ayrılmak isteyenler olduğunu da göz önünde bulundurarak doğrudan Brexit karşıtı bir pozisyon almıyor, seçimle iktidara gelerek daha iyi bir Brexit anlaşması yapmayı vaat ediyordu.

İngiltere'nin AP'de en uzun süredir hizmet eden vekili David Martin de bu seçimde koltuğunu kaybetti.

1984'ten beri AP vekilliği yapan Martin, seçimi kaybetmesinin gerekçesi olarak İşçi Partisi'nin "net bir mesaj verememesini" gösterdi, "kaybetmemizin nedeni yeterince çalışmamak değil, net mesaj eksikliği" dedi.

İstifasını açıklayan Başbakan Theresa May'in seçim bölgesi olan Maidenhead'de Muhafazakar Parti üçüncü sırada yer alırken İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in seçim bölgesi olan Islington'da da Liberal Demokratlar kazandı.

Seçimin ardından konuşan Corbyn ise "Ya erken seçim olmalı ya da Brexit hakkında halk oylaması gerçekleşmeli" dedi:

"Muhafazakarlar çözülürken ve ülkeyi yönetemez hale gelirken, Parlamento kilitlenmişken, bu konuyu tekrardan halka götürmek zorundayız. Bu bir genel seçimle veya referandumla olabilir."

BBC'ye konuşan Queen Mary Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Philip Cowley, bu sonuçların Muhafazakarlar ve İşçi Partisi için olabilecek en kötü sonuçlar olduğunu söylerken bunun uzun vadeli etkilerini kestirmenin zor olduğunu söyledi. Cowley, genel seçimlerle AP seçimleri arasında farklar olduğunu ve seçmenlerin AP seçimlerinde daha fazla protesto oyu vermeye yatkın olduğunu söyledi.

Strathclyde Üniversitesi'nden Prof. Sir John Curtice ise ülkede anlaşmasız Brexit isteyen partilerin oy oranının yüzde 35, Brexit'e karşı ikinci bir referandum yapılmasını isteyen partilerin oy oranının ise yüzde 40 olduğuna dikkat çekiyor.

İskoçya'da SNP birinci oldu

AB'de kalma ve İskoçya'nın bağımsızlığından yana olan İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicolas Sturgeon, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) oyunun AP seçimlerindeki en yüksek seviyeye ulaşmak üzere olduğunu, bunun da İskoç halkının AB'de kalma isteğini gösterdiğini söyledi.

Son seçimde yüzde 29 alan SNP, bu seçimde de yüzde 38 civarında bir oya ulaştı. Sturgeon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İskoçya Brexit'i bir kere daha reddetti" dedi.