Avrupa Parlamentosunda Çin'in Uygurlara yönelik uygulamaları görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Parlamentosunda Çin'in Uygurlara yönelik uygulamaları görüşüldü

09.06.2022 00:09
Avrupa Parlamentosunda Çin'in Uygurlara yönelik uygulamaları görüşüldü

Avrupa Parlamentosunda (AP) Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği ve soykırım riski taşıdığı savunuldu.

Avrupa Parlamentosunda (AP) Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği ve soykırım riski taşıdığı savunuldu.

AP'nin Strazburg'da toplanan Genel Kurul oturumunda geçen ayın sonunda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki polis raporlarından basına sızdırılan dosya ve fotoğraflarla ilgili hazırlanan karar tasarısı görüşüldü.

Oturumda söz alan vekiller, tasarıda Çin'in eylemlerinin insanlığa karşı suç ve Uygurlara karşı soykırım riski taşıdığının ifade edileceğini bildirdi.

Vekiller, AB ve üye ülkelere vahşeti sona erdirmek ve işlenen suçların sorumluluğunu sağlamak için Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi uyarınca gerekli tüm adımları atma çağrısı yaptı.

Polis kayıtlarının Uygurların mağduriyetini her zamankinden fazla ortaya koyduğunu aktaran vekiller, "sözde eğitim merkezlerinde toplu keyfi gözaltılar, işkenceler, çocukların ebeveynlerinden zorla ayrılması, köle işçiliği ve dijital izleme sistemi gibi etnik, kültürel ve dini kimliği ortadan kaldırmaya yönelik baskıların" gözler önüne serildiğini kaydetti.

Tasarı Genel Kurulda 9 Haziran'da oylanacak. AP'nin kararları üye ülkelere tavsiye ya da çağrı niteliğinde oluyor ve üye ülkeler için hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

Çin, son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilere hedef oluyor.

Çin'in tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin 24 Mayıs'ta polis kayıtlarıyla ilgili basına sızdırılan iddialara ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Bahsettiğiniz, Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamaya yönelik çabalarının son örneğidir. Bunlar eski hilelerin tekrarından ibarettir. Dedikodu ve yalanları yayarak dünyanın vereceği hükmü gölgeleyemezler. Sincan'da istikrar ve refahın olduğu, orada yaşayanların da hayatlarından memnun ve mutlu olduğu gerçeğinin üzerini örtemezler." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Rmb Cinsi Varlıkların Küresel Yatırımcılar İçin Cazibesi Artıyor Rmb Cinsi Varlıkların Küresel Yatırımcılar İçin Cazibesi Artıyor Rapor: Çin'in Kıyı Bölgeleri, Artan Deniz Seviyeleri Karşısında Daha Fazla Risk Altında Rapor: Çin'in Kıyı Bölgeleri, Artan Deniz Seviyeleri Karşısında Daha Fazla Risk Altında
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosunda Çin'in Uygurlara yönelik uygulamaları görüşüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
23:17 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi olmadı, olsaydı kabul ederdik
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 00:13:24. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosunda Çin'in Uygurlara yönelik uygulamaları görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement