Avrupa Parlamentosunda Sassoli için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

İtalya'da geçen hafta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'yi anmak için parlamentonun Strazburg'daki genel kurul açılışında anma töreni düzenlendi.

Törene Sassoli'nin ailesinin yanı sıra AB Dönem Başkanı olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Malta Başbakanı Robert Abela ile bazı Avrupa ülkelerinin meclis başkanları katıldı.

Törende bulunacağı açıklanan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise şoförünün Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle parlamentoya gelmek yerine tedbiren Strazburg'dan Brüksel'e döndüğünü açıkladı.

Töreni, yarın yapılacak parlamento başkanlık seçiminin önde gelen adaylarından AP Başkan Yardımcısı Roberta Metsola yönetti.

Ludwig Van Beethoven'ın 9. Senfonisinin "Neşeye Övgü" anlamındaki son bölümünden uyarlanan Avrupa Marşı'nın çalındığı törende parlamentonun sıralarına beyaz güller konuldu.

AB Konseyi Başkanı Michel, yaptığı konuşmada, AP çatısı altında bulunduğu yıllar içinde Sassoli'nin Avrupa demokrasisinin kalbine bilgeliği getirdiğini söyledi.

Sassoli'nin candan gülümsemesini asla unutmayacağını dile getiren Michel, İtalyan siyasetçinin aynı zamanda eski bir gazeteci olarak her zaman sosyal adalet ve dayanışma için çalıştığını, "gerçek bir demokrasi aslanı" olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Sassoli'nin Avrupa kıtasının geleceği ve dayanışması için çalıştığını, örnek bir kişilik olduğunu ve kişisel yeteneğiyle farklılıklar arasında birçok kez köprü kurduğunu söyledi.

Macron, Sassoli'nin hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermediğini, sadece tek başına ülkelerin değil Avrupa'nın topluca egemenliğini savunduğunu aktardı.

Sassoli geçen hafta yaşamını yitirdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, İtalya'da iki haftadır tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak Salı günü sabaha karşı hayatını kaybetmişti.

Eylülde de zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlığı bulunduğu belirtilmişti.

2019'da Parlamento Başkanı seçilen merkez sol çizgideki Sassoli'nin görev süresi, gelecek hafta doluyordu. Sassoli, yarın Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Eski gazeteci ve televizyoncu Sassoli, 2009'da siyasete girip AP milletvekili seçilmeden önce İtalyan medya kuruluşu RAI bünyesinde çalışıyordu.