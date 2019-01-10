Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya Gidiş Mülakatına Suriyelilerden Yoğun İlgi

Avrupa'ya Gidiş Mülakatına Suriyelilerden Yoğun İlgi

1 saat önce

BATMAN'da, 500 Suriyeli sığınmacının Avrupa'ya gitmelerini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği'nin açtığı mülakata başvurmak isteyen Suriyeliler, uzun kuyruk oluşturdu.

Avrupa'ya Gidiş Mülakatına Suriyelilerden Yoğun İlgi, System.String[]
BATMAN'da, 500 Suriyeli sığınmacının Avrupa'ya gitmelerini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği'nin açtığı mülakata başvurmak isteyen Suriyeliler, uzun kuyruk oluşturdu.

Gaziantep'teki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Batman'a 5 kişilik heyet geldi. Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriyeli sığınmacıların belirlenmesi amacıyla Turgut Özal Bulvarı'ndaki otelde mülakat yapıldı. Mülakata yoğun ilgi gösteren Suriyeli aileler, otelin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sığınmacılar, heyetle görüşmek için soğuk havaya rağmen çocuklarıyla saatlerce kuyrukta bekledi.

Yakınlarının Avrupa'daki ülkelerde olması nedeniyle BM heyetine başvuruda bulunduklarını söyleyen bazı sığınmacılar, "Batman'da rahatız ama aile fertlerimiz Avrupa ülkelerinde. Ailelerimizin bölünmemesi için Avrupa'ya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Batman'da yaşayan 21 bin Suriyeliden son 2 yılda 4 bin sığınmacının Avrupa ülkelerine gittiği, bu yıl da 500 kişinin gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Batman, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Avrupa Liginde Haftanın En Değerli Oyuncusu Kostas Papanikolaou Oldu Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:58:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya Gidiş Mülakatına Suriyelilerden Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]