Avrupalı bankalardan Anadolu Etap'a 60 milyon avro kredi - Son Dakika

Avrupalı bankalardan Anadolu Etap'a 60 milyon avro kredi

Meyve şirketi Anadolu Etap, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Hollanda merkezli kalkınma bankası FMO'nun eşit tutarda katılımıyla toplam 60 milyon avro değerinde kredi sözleşmesi imzaladı.

Avrupalı bankalardan Anadolu Etap'a 60 milyon avro kredi, System.String[]

Meyve şirketi Anadolu Etap, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Hollanda merkezli kalkınma bankası FMO'nun eşit tutarda katılımıyla toplam 60 milyon avro değerinde kredi sözleşmesi imzaladı.

Anadolu Etap'tan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Temmuz 2016'da Anadolu Etap'a 50 milyon avro kredi veren EBRD, bu defa Kovid-19 sürecinde 60 milyon avroluk krediye imza atarak Anadolu Etap ve Türk tarımının geleceğine duyduğu güveni tazeledi.

Anadolu Etap, iki Avrupa bankasından aldığı destekle "sağlıklı nesiller için sağlıklı meyveler üretme" vizyonu doğrultusunda Türkiye'de tarımsal kalkınmayı destekleyen ve Türkiye'ye döviz kazandıran ihracat faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, "Önde gelen iki kalkınma bankasının desteği, öncelikle Türk tarımının geleceği olmak üzere Anadolu Etap'ın vizyonuna duyulan güvenin, inancın önemli bir ifadesi. Kovid-19 nedeniyle oluşan ekonomik belirsizliğe rağmen ülkemize duyulan güvenin sembolü olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açık, Avrupa'dan sağlanan 6 yıl vadeli 60 milyon avroluk desteği, "sağlıklı nesiller için sağlıklı meyveler üretme" vizyonu doğrultusunda Türkiye ve yurt dışı pazarlarda büyümeye devam etme amaçlı kullanacaklarını bildirdi.

Anadolu Etap olarak rotalarını ihracata çevirdiklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

"Satışlarımızın yüzde 65'i ihracattan geliyor. Japonya, Avrupa ve Amerika'yı da içeren çok geniş bir pazar ağında, 60 ülke ve 200'e yakın müşteriye kaliteli taze meyve ve meyve suyu konsantresi sağlayan bir şirketiz. Aldığımız bu destekle yurt dışı pazarlardaki rekabetçi gücümüzü artıracağız. Sürecimizin her aşamasında akıllı ve yenilikçi tarım uygulamalarını ve modern teknolojileri kullanarak kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Türk ekonomisine, tarımına, kırsal kalkınmaya ve istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

350 milyon dolar yatırım

Verilen bilgiye göre, Anadolu Grubu ve Özgörkey Holding'in hissedarlığı ile faaliyetlerini sürdüren Anadolu Etap, 2010 yılında kuruldu. Bugüne kadar 350 milyon dolar yatırım yapan şirket, yenilikçi tarım uygulamaları ve modern teknolojileri kullanarak Tarım 4.0 uygulamalarını ülkeye kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye'de 30 bin dekar alan üzerine kurulu 8 çiftliği, 3 meyve suyu fabrikası ve 1 meyve suyu paketleme tesisi bulunan Anadolu Etap, Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra Uzak Doğu ve Orta Asya'daki 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Anadolu Etap, ocak ayından itibaren tüm lokasyonlarında Kovid-19 ile ilgili önlem aldı. Bu önlemler sayesinde yurt içine ürün sağlanmasında ve ihracatta bir aksaklık yaşanmadı. EBRD liderliğinde sağlanan kredinin imzalanmasında Anadolu Etap'ın Kovid-19 döneminde kaliteli gıda ve tarım ürünlerini kesintisiz bir şekilde müşterilerine sağlamaya devam etmesinin yanı sıra güçlü ihracat pozisyonu, sürdürülebilir tarım ve kalkınmaya katkısı ile kadın istihdamına sağladığı destek de önemli rol oynadı.

AgroAkademi ile kadın istihdamına destek

3 bin kişiyi aşkın çalışan ile tarım ve gıda alanında Türkiye'nin en önemli işverenlerden biri konumunda olan Anadolu Etap, her yıl yaklaşık 2 bin mevsimlik göçer işçiye istihdam sağlıyor. Mevsimlik işçilerin yaklaşık yüzde 70'inin kadınlardan oluşmasına da dikkat eden Anadolu Etap, kadın iş gücünün ekonomiye katılımını sağlamak ve kalifiye kadın çiftçi sayısını artırmak amacıyla kurduğu AgroAkademi ile kadın çiftçilere yönelik düzenli eğitimler gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar 875 çiftçinin faydalandığı eğitimler, Anadolu Etap uzmanlarının yanında il milli eğitim müdürlükleri ve halk eğitim merkezleri, üniversiteler ve ziraat odaları ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. Anadolu Etap ayrıca, mevsimlik göçer işçilerin çocuklarının eğitimini desteklemek için 2015 yılında başlattığı MİÇO projesi ile her yıl 200'den fazla çocuğun eğitimine katkıda bulunuyor.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupalı bankalardan Anadolu Etap'a 60 milyon avro kredi - Son Dakika Ekonomi

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