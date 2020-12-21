Avrupalı düzenleyicilere göre Boeing 737 Max uçuşa güvenli hale getirildi - Son Dakika

Avrupalı düzenleyicilere göre Boeing 737 Max uçuşa güvenli hale getirildi

21.12.2020 11:15
Avrupalı düzenleyicilere göre Boeing 737 Max uçuşa güvenli hale getirildi, System.String[]

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 2018 ve 2019'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarının, Avrupalı düzenleyicilerden güvenlik onayı almaya hazır olduğu bildirildi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 2018 ve 2019'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarının, Avrupalı düzenleyicilerden güvenlik onayı almaya hazır olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Avrupa Uçuş Güvenliği Ajansı (EASA) Direktörü Patrick Ky, yapılan detaylı güvenlik incelemeleri sonucunda "uçağın güvenli hale geldiğinden emin olduklarını" ifade etti.

Mart 2019'da Etiyopya'da meydana gelene kazadan bu yana EASA'nın, ABD Federal Havacılık Ajansından (FAA) bağımsız olarak kendi güvenlik incelemesini yürüttüğünü belirten Direktör Ky, bu incelemenin kazaların görünür sebepleri ve üreticinin yaptığı tasarım değişiklikleri ve teknik düzeltmelerle sınırlı olmadığı, uçağın tüm kontrolleri ve teknik aksamının baştan sona gözden geçirildiğini kaydetti.

Kritik bir hataya yol açabilecek tüm unsurları ayrıntılı olarak incelediklerini vurgulayan Ky, "Çok güvenli bir uçak haline geldiğine artık eminiz." ifadesini kullandı.

Uçakların yeniden hizmete girebilmesi için yeni uçuş kontrol yazılımının yanı sıra bağlantılarda ve kokpit araçlarında değişiklikler yapıldığını aktaran Ky, ayrıca pilotlara zorunlu eğitim verileceği ve her uçağın test uçuşuna tabi tutulacağını söyledi.

"Artık kendi güvenlik değerlendirmemizi yapacağız"

Kye, 346 kişinin hayatına mal olan iki kazanın ardından başta uçağa uçuş izni veren FAA olmak üzere düzenleyici kurumlara yönelik tepkilere ilişkin, "Tabii bundan çıkardığımız dersler var, bu yeni uygulamaları getirecek. Biz artık yetki alanımız dışındaki araçlarla ilgili kendi güvenlik değerlendirmemizi yapacağız ve bu eskisinden çok daha kapsamlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

FAA, 20 ay süren incelemeler ve teknik düzeltmeler üzerine 18 Kasım'da Boeing 737 Max'lere yeniden uçuş izni vermiş, ardından Brezilya ve Kanada, uçakların ticari seferlere başlamasına onay vermişti.

Uçuş kontrol sistemindeki hata 346 cana mal oldu

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupalı düzenleyicilere göre Boeing 737 Max uçuşa güvenli hale getirildi - Son Dakika


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