Avrupalı liderler "cihatçı teröre" karşı alınacak önlemleri görüştü - Son Dakika
BBC

Avrupalı liderler "cihatçı teröre" karşı alınacak önlemleri görüştü

10.11.2020 23:02
Avrupalı liderler

Avrupalı liderlerin, "cihatçı saldırıların önlenmesi amacıyla yürütülecek mücadeleyi" ele aldığı mini zirvede, Suriye ve Irak'tan dönen militanlara karşı daha katı yaptırımlar uygulanması istendi.

Avrupalı liderlerin, "cihatçı saldırıların önlenmesi amacıyla yürütülecek mücadeleyi" ele aldığı mini zirvede, Suriye ve Irak'tan dönen militanlara karşı daha katı yaptırımlar uygulanması istendi.

Zirvede Avrupa'nın dış sınırlarının daha fazla güçlendirilmesi ve kötü niyetli kişilerin Schengen bölgesi dışında tutulması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, bu amaçla önümüzdeki Mayıs ayında, Schengen bölgesinde reform yapılmasını içeren bir plan sunacağı belirtildi.

Avrupa'da son haftalarda yaşanan terörist saldırılar, Salı günü internet aracılığıyla yapılan mini zirvede ele alındı.

Zirveye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte katıldı.

"Cihatçı saldırılara karşı alınması gereken önlemlerin" ele alındığı zirvede Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında sınıfta Muhammed Peygamber karikatürü gösterdiği gerekçesiyle, Samuel Paty adlı öğretmenin kafasının kesilerek öldürülmesi, ile Fransa'nın Nice kenti ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırıları değerlendirildi.

Avusturya'dan daha sert yaptırım talebi

Avusturya Başbakanı Kurz, terörle mücadele kapsamında, savaşmak için gittikleri yurtdışından dönen radikal Müslümanlara karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Suriye ve Irak'tan dönenlerin bir kısmının serbest bırakıldığına işarete eden Avusturya Başbakanı'na göre, Avrupa ülkelerinde halen tutuklu bulunan birçok cihatçı, önümüzdeki yıllarda serbest kalacak.

Kurz, "Bunlar saatli bombalar. Eğer özgürlüğümüzü korumak istiyorsak, bu insanların özgürlüğünü kısıtlamamamız gerekiyor" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, yasa dışı göç ve terörizmle hızlı ve koordineli biçimde mücadele edebilmek için, AB sınırıları içerisindeki serbest dolaşımın yeniden düzenlenmesini istedi.

Bu konuda kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Macron, İtalya'nın Lampedusa adasından gelen Tunus kökenli bir kişinin, Fransa'nın Nice kentinde saldırı düzenlemesinin, bununla bağlantılı olduğunu söyledi.

Avrupa'nın, kötü niyetli kişileri sınırlarının dışında tutması gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin kendi sınırlarındaki kontrolleri önemli ölçüde arttıracağını açıkladı.

Macron ayrıca güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması önerisinde bulundu.





AB, 2021'de Schengen reformu planlıyor

Hollanda Başbakanı Rutte de, AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi önerisine destek verdi. Bunun Schengen için son şans olduğunu savunan Rutte, aksi takdirde AB içinde sınır kontrollerine geri dönüleceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Mayıs 2021'de, Schengen bölgesindeki sınır güvenliği konusunda reform içeren bir düzenleme hazırlamayı planladığını bildirdi.

Mini liderler zirvesinde, güvenlik zaafını ortadan kaldırmak için Avrupa veri tabanları ile bilgi alışverişinin güçlendirilmesi, yargı ve güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin arttırılması da gündeme geldi.

Avrupa'da internet üzerinden nefret söylemi ve terör propagandasının önlenmesi de, zirvede ele alınan konulardan biriydi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, internet sağlayıcılarını, 1 saat içinde terör propagandasını kaldırmaya zorlayacak bir anlaşma da dahil, bir dizi yeni düzenleme yapılmasını istedi.

Macron, 10 Aralık'ta yapılacak AB liderler zirvesinde, mini zirvede ele alınan konular ışığında cihatçı terör saldırılarının önlenmesine ilişkin somut öneriler içeren bir plan sunmaya hazırlanıyor.

Avrupalı liderler cihatçı teröre karşı alınacak önlemleri görüştü

Avrupa Birliği, Avrupa, Suriye, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupalı liderler 'cihatçı teröre' karşı alınacak önlemleri görüştü - Son Dakika Dünya

BBC

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