Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü - Son Dakika
Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü

23.11.2025 10:42
AN'da bir otelde çıkan tartışma sonucunda avukat B.K., otel sahibi baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otele gelen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde yer alan bir otelde saat 03.00 sıralarında vahşet yaşandı. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AVUKAT, BABA İLE OĞLUNU KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde baba ile oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

