Avustralya Açık'ın dikkat çeken rakamları

Yangın sonrası hava kirliliğinin etkisiyle tartışmalar eşliğinde başlayacak olan turnuvada yer alan oyunculara toplam 49 milyon dolar ödül dağıtılacak. Erkekler ve kadınlar tek kategorilerinin şampiyonları ise 2,84 milyon dolar kazanacak.

2019’da toplam 796,435 kişinin yerinden takip ettiği Avustralya Açık’ta öne çıkan isimler ise şu şekilde.

Kadınlar

1.Ash Barty (Avustralya)

2. Karolina Pliskova (Çek Cumhuriyeti)

3. Naomi Osaka (Japonya)

4. Simona Halep (Romanya)

5. Elina Svitolina (Ukrayna)

6. Belinda Bencic (İsviçre)

7. Petra Kvitova (Çek Cumhuriyeti)

8. Serena Williams (ABD)

Erkekler

1. Rafa Nadal (İspanya)

2. Novak Djokovic (Sırbistan)

3. Roger Federer (İsviçre)

4. Daniil Medvedev (Rusya)

5. Dominic Thiem (Avusturya)

6. Stefanos Tsitsipas (Yunanistan)

7. Alexander Zverev (Almanya)

8. Matteo Berrettini (İtalya)

Şimdi de kısa kısa bazı notlara bakalım.

1968’den önce erkeklerde turnuvayı en çok kazanan isim altı zaferle Roy Emerson olurken, Grand Slam döneminde bu unvan yedi zaferle Novak Djokovic’te bulunuyor. Kadınlarda ise 1968 öncesi yedi zafer elde eden Margaret Court ve Grand Slam döneminde yedi zafer kazanan Serena Williams öne çıkıyor.

En genç kadın şampiyon henüz 16 yaşındayken bu turnuvayı kazanan Martina Hingis. En genç erkek şampiyon, 18 yaşındayken kupaya uzanan Ken Rosewall.

Thelma Coyne Long, 35 yaşında bu turnuvayı kupayla tamamlayarak kadınlar segmentinin en yaşlı Avustralya Açık şampiyonu olmayı başardı. En yaşlı erkek Avustralya Açık şampiyonu ise 37 yaşında kupaya uzanan Ken Rosewall oldu.