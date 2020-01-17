Avustralya Açık'ın dikkat çeken rakamları - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık'ın dikkat çeken rakamları - Son Dakika Spor

Avustralya Açık'ın dikkat çeken rakamları

6 saat önce

Yangın sonrası hava kirliliğinin etkisiyle tartışmalar eşliğinde başlayacak olan turnuvada yer alan oyunculara toplam 49 milyon dolar ödül dağıtılacak.

Avustralya Açık'ın dikkat çeken rakamları, System.String[]

Yangın sonrası hava kirliliğinin etkisiyle tartışmalar eşliğinde başlayacak olan turnuvada yer alan oyunculara toplam 49 milyon dolar ödül dağıtılacak. Erkekler ve kadınlar tek kategorilerinin şampiyonları ise 2,84 milyon dolar kazanacak.

2019’da toplam 796,435 kişinin yerinden takip ettiği Avustralya Açık’ta öne çıkan isimler ise şu şekilde.

Kadınlar

1.Ash Barty (Avustralya)

2. Karolina Pliskova (Çek Cumhuriyeti)

3. Naomi Osaka (Japonya)

4. Simona Halep (Romanya)

5. Elina Svitolina (Ukrayna)

6. Belinda Bencic (İsviçre)

7. Petra Kvitova (Çek Cumhuriyeti)

8. Serena Williams (ABD)

Erkekler

1. Rafa Nadal (İspanya)

2. Novak Djokovic (Sırbistan)

3. Roger Federer (İsviçre)

4. Daniil Medvedev (Rusya)

5. Dominic Thiem (Avusturya)

6. Stefanos Tsitsipas (Yunanistan)

7. Alexander Zverev (Almanya)

8. Matteo Berrettini (İtalya)

Şimdi de kısa kısa bazı notlara bakalım.

1968’den önce erkeklerde turnuvayı en çok kazanan isim altı zaferle Roy Emerson olurken, Grand Slam döneminde bu unvan yedi zaferle Novak Djokovic’te bulunuyor. Kadınlarda ise 1968 öncesi yedi zafer elde eden Margaret Court ve Grand Slam döneminde yedi zafer kazanan Serena Williams öne çıkıyor.

En genç kadın şampiyon henüz 16 yaşındayken bu turnuvayı kazanan Martina Hingis. En genç erkek şampiyon, 18 yaşındayken kupaya uzanan Ken Rosewall.

Thelma Coyne Long, 35 yaşında bu turnuvayı kupayla tamamlayarak kadınlar segmentinin en yaşlı Avustralya Açık şampiyonu olmayı başardı. En yaşlı erkek Avustralya Açık şampiyonu ise 37 yaşında kupaya uzanan Ken Rosewall oldu.

Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Ali Babacan'ın partisi daha kurulmadan karıştığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 02:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya Açık'ın dikkat çeken rakamları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]