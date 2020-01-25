Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi - Son Dakika
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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi

6 saat önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 30'uncu sırada yer alan Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi, System.String[]

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 30'uncu sırada yer alan Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-0 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar maçında Pliskova ve Pavlyuchenkova karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 2 saat 25 dakika süren maçın setlerini aynı skorla 7-6 kazanan Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova, korttan 2-0 ayrılarak dördüncü tura çıktı.

Pavlyuchenkova, dördüncü turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.

Karolína Plíšková, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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