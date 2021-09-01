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Avustralya'da 1256 kişi daha Kovid-19'a yakalandı, 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Avustralya'da 1256 kişi daha Kovid-19'a yakalandı, 6 kişi hayatını kaybetti

01.09.2021 06:25
Avustralya'da 1256 kişi daha Kovid-19'a yakalandı, 6 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Avustralya'da son 24 saatteki test sonuçlarına göre 1256 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Avustralya'da son 24 saatteki test sonuçlarına göre 1256 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyaletlerden olan Yeni Güney Galler'de (NSW) 1116, Victoria'da 120 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (AVT) 23 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinden Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve yeni vaka bildirilmezken, tam kapanmanın uygulandığı eyaletlerden NSW'de 4, Victoria'da 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

- Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1010'a yükseldi.

Son 24 saatte ülke genelinde 210 binden fazla testin sonucuna göre, 1256 Avustralyalıda daha virüs tespit edilmesiyle, bugüne kadar ülke genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 55 bin 93'e yükseldi.

NSW ve Victoria'da yaşanan can kayıplarıyla Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 1010'a çıktı.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölen toplam 1010 kişiden 822'si Victoria'da, 152'si NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 7'si Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de ACT'de hayatını kaybetti.

Ülkedeki 19 bin 189 aktif vakadan, 175'i yoğun bakımda olmak üzere 1009 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 75 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte 75 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Dr. Bloomfield, dün kaydedilen 49 vaka sayısının ardından bugün 75 yeni vaka tespit edilmesiyle ortaya çıkan vaka sayılarındaki artışa karşı ek tedbirlere gerek duymayacaklarını söyledi.

Delta varyantının etkisindeki ülkedeki 724 aktif vakadan, 87'si hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 645 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da 1256 kişi daha Kovid-19'a yakalandı, 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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