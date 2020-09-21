Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor

Avustralya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısında son 3 ayın en düşük rakamı kaydedilirken, ülke genelinde sadece 2 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısında son 3 ayın en düşük rakamı kaydedilirken, ülke genelinde sadece 2 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinden yeni vakaya rastlanmazken, son 24 saatteki 33 binden fazla testin sonucuna göre Victoria eyaletinde 11, Yeni Güney Galler'de (NSW) 4, Queensland'da 1 olmak üzere, toplam 16 kişiye daha Kovid-19'a teşhisi konuldu.

Ülke genelinde 30 Temmuz'da 747'ye çıkan günlük yeni vaka sayılarının 16'ya inmesiyle son 3 ayın en düşük vaka sayısı görüldü.

Avustralya'da bir önceki en düşük günlük vaka sayısı, 22 Haziran'da 13 kişinin virüse yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.

-Günlük can kayıpları tek haneli rakamlara indi

Victoria'da 2 kişi daha virüsten öldü. Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 851 kişiden 763'ü, virüsün en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinde kayıtlı.

Avustralya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden diğer 88 kişiden 53'ü NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'üde Avustralya Başkent Bölgesi'nden.

Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayan ve 4 Eylül'de günlük can kaybının 59'a yükseldiği eyaletteki ölümlerin düşmeye başlamasıyla, Avustralya'daki günlük can kayıpları da tek haneli rakamlara indi.

Sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu eyalette, günlerce çift halelerde seyreden can kayıplarının 15 Eylül'de sıfıra inmesinin ardından, bugün de 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Avustralya'daki toplam 981 aktif vakandan 817'si Victoria eyaletinde yer alırken bu vakalardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere 94 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Avustralya'da virüs görülmeye başladığı günden itibaren gerçekleşen 7 milyon 296 binden fazla testin sunucuna göre virüse yakalanan 26 bin 909 kişiden, 24 bin 57'si sağlığına kavuştu.

- Yeni Zelanda'daki Kovid-19 yasakları hafifletiliyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, virüsün yeniden yayılmasını önlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasakların hafifletileceğini açıkladı.

Ülkenin en büyük kenti Auckland'daki üçüncü seviyedeki yasakların çarşamba gece yarısından sonra ikinci seviyeye çekileceğini duyuran Başbakan Ardern, ülkenin geri kalanındaki yasakların da bu gece yarısından itibaren birinci seviyeye indirileceğini söyledi.

Yeni tedbirler kapsamında vatandaşlara, "kendinizi iyi hissetmiyorsanız, soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarınız varsa lütfen test yaptırın, bu düzeyi korumamıza yardımcı olun" ifadeleriyle çağrıda bulunan Ardern, Auckland'daki tedbirlerin 2. seviyede tutulmasını da "Auckland'da bu ihtiyatlı yaklaşıma hala ihtiyaç var, şehir bu salgının merkeziydi ve bu yüzden burada dikkatli olunması gerekiyor." sözleriyle açıkladı.

-Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dün 4 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki 3 bin 568 testin sonucuna göre yeni Kovid-19 vakası kaydedilmediğini açıkladı.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 62'ye düştüğünü belirten Dr. Ashley Bloomfield, hastanedeki 3 Kovid-19'lu hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda, virüse yakalandığı belirlenen 1815 kişiden, 1728'u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Queensland, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 07:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Son Dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi BAYKAR, 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tablet hediye edecek Maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kişi polisin dalgınlığından faydalanıp kaçtı Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada         
07:39
Babasının tüfeğiyle ava giden 12 yaşındaki çocuk, kardeşinin ölümüne neden oldu Babasının tüfeğiyle ava giden 12 yaşındaki çocuk, kardeşinin ölümüne neden oldu         
01:59
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor         
22:25
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi         
21:52
MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım         
20:18
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim         
11:24
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 08:08:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei