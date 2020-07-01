Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 73, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 14 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 87'ye yükseldi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 73, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 14 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 87'ye yükseldi.

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Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren bazı semtlerde kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, eyaletin başkenti Melbourne'de 73 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Kovid-19 tehlikesinin bitmediğini vurgulayan Başbakan Andrews, Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan 10 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemesi satın almak" dışında evden çıkılmasının yasaklandığını hatırlattı.

Yasaklar eyalet genelini kapsayabilir

Başka semtlerde vaka sayılarında artış görülmesi durumunda yasak ve kısıtlamaların genişletilerek eyalet genelinde uygulanabileceğini dile getiren Andrews, "Diğer semtlerde de kabul edilemeyecek kadar çok vaka olduğu konusunda tıbbi tavsiye alırsam, tüm eyaleti kapatmamak için aynı nedenlerle bu semtleri de kapatırız. Ama bunu (virüsü) gerçekten hızlı şekilde kontrol edemezsek, o zaman tüm eyaleti kapatacağız." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un yaygın olduğu semtlerde yeni test merkezleri kurulmasının yanı sıra görevliler kapı kapı dolaşarak halkı teste tabi tutmaya başladı.

Victoria'dan gelenler NSW eyaletine alınmayacak

Melbourne'de iki haftadır Kovid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle sıkı tedbirler alındı, diğer eyaletlerden Victoria'da yaşayanlara yönelik yeni kurallar getirdi.

Eyalet sınırlarının temmuz ortasında açılacağını ilan eden Queensland ve Güney Avustralya, Victoria eyaleti ile olan sınırların kapalı kalacağını duyurdu.

Victoria ile eyalet sınırlarının kapatılmayacağını belirten NWS Sağlık Bakanı Brad Hazzard, sıcak bölgeler olarak tanımlanan semtlerden gelenlerin eyalete alınmayacağını açıkladı.

Yasaklara uymayarak eyalete girenlere 11 bin Avustralya doları (yaklaşık 7 bin 600 ABD doları) para veya 6 ay hapis cezası verileceğini duyuran Hazzard, NSW vatandaşlarının Melbourne'deki sıcak bölgelere gitmeleri durumunda aynı cezalara çarptırılacağını söyledi.

Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 455 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 7 bin 834 kişiden 7 bin 37'sinin iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakası yok

Yeni Zelanda'da son iki gündür yeni vaka tespit edilmedi.

Genel Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde son iki gündür yapılan testlerde yeni vaka kaydedilmediğini açıkladı.

Yaklaşık 400 bin kişiye yapılan testlerde Kovid-19'a yakalanan 1528 Yeni Zelandalıdan 1484'ü iyileşirken 22'si hayatını kaybetmişti.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda'da, yurt dışından dönen 22 aktif vaka bulunuyor.

Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:33 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika Dünya

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