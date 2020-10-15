Avustralya'da son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Avustralya'da son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

15.10.2020 07:01
Avustralya'da son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Avustralya'da son 24 saatte 18 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Avustralya'da son 24 saatte 18 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Victoria eyaletinde 6, Yeni Güney Galler'de 11 ve Queensland eyaletinde bir kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 27 bin 358'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 24 bin 896'a ulaştı.

Ülkede ilk can kaybının kaydedildiği 1 Mart'tan bu yana virüs nedeniyle hastalanan Avustralyalılardan 811'i salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinde yaşamını yitirdi, Yeni Güney Galler'de (NSW) 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde de 3 kişi hayatını kaybetti.

Halen 289 aktif vakanın bulunduğu ülkede biri yoğun bakımda olmak üzere 28 kişinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Victoria Eyaleti Başbakanı'nın seçim ofisine saldırı

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Adnrews'un seçim ofisine saldırı yapıldı.

Ofisin pencerelerine kırmızı boyayla "Daniel'i kovun" yazıldığı ve bazı camların tuğla parçasıyla kırıldığı açıklandı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eyalette Kovid-19 tedbirleri kapsamında bakım amacı dışında ev ziyaretleri yapılamazken alışveriş ve egzersiz için de ancak evden 5 kilometreye kadar uzaklaşma kuralı uygulanıyor.

Maske takma zorunluluğu bulunan eyalette işe gitmek için çalışma formu doldurulması mecburi tutulurken kamuya açık alanlarda iki aileden sadece 5 kişinin sosyal mesafe kuralına uyarak görüşmesine izin veriliyor.

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Victoria eyaletindeki sıkı kuralların kaldırılmasını isteyen yasak karşıtları, çeşitli platformlarda yasakların sorumlusu gösterdikleri Başbakan Andrews'un görevden alınması için "Daniel'i kovun" kampanyası başlatmıştı.

Yurt dışında mahsur kalanlar Kuzey Bölgesi'ne getirilecek

Kovid-19 kısıtlamaları yüzünden yabancı ülkelerde mahsur kalan Avustralyalıların ülkeye dönebilmesini hızlandırmak için Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'e 25 kilometre uzaklıktaki Howard Springs Tesislerinin kullanılacağı açıklandı.

Yurt dışında yaklaşık 38 bin 200 Avustralyalıdan 29 bin 100'ünün Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanlığına ülkeye dönmek için başvurduğunu belirten yetkililer, uçuşların birkaç hafta içinde başlatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

İlk etapta İngiltere ve Hindistan'dan Qantas Havayollarına ait "Dreamliners" uçaklarıyla her seferde 200'er kişinin tesislere taşınacağı ve 14 gün süreyle tesislerde karantinada tutulacakları bildirildi.

Avustralya'daki karantina otellerinin kapasitesinin düşüklüğü ve ülkeye yapılan uçuşların sınırlı olmasından dolayı binlerce Avustralyalı yurt dışında mahsur kalmış durumda.

Eylülde işsizlik oranı yüzde 6,9'a yükseldi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan veya çalışma kapasitesi düşürülen iş yerlerinde çalışanların işsiz kalmasıyla ağustos ayında yüzde 6,8 olan işsizlik oranının eylülde yüzde 6,9'a yükseldiği açıklandı.

Eylül ayında yaklaşık 30 bin kişinin daha işsiz kaldığını bildiren Avustralya İstatistik Bürosu, 25 milyon 700 bin nüfuslu ülkedeki işsiz sayısının 937 bin 400 olduğunu duyurdu.

Eyaletler arasındaki en yüksek işsizlik yüzde 7,7 ile Queensland'da görülürken Tazmanya'da yüzde 7,6, Yeni Güney Galler'de yüzde 7,2, Güney Avustralya'da yüzde 7,1, Batı Avustralya ve Victoria'da yüzde 6,7, Kuzey Bölgesi'nde yüzde 4,8 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Yeni Zelanda'da toplum içinde Kovid-19 vakası bulunmuyor

Toplum içinde günlerdir Kovid-19 vakası kaydedilmeyen ülkede yurt dışından dönen 2 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu açıklandı.

Yeni vakalarla ülkedeki aktif vaka sayısının 40'a çıktığını ve tamamının karantinada tutulduğunu açıklayan Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu bulunmadığını bildirdi.

Yeni Zelanda'da virüse yakalandıkları belirlenen 1876 kişiden 1809'u sağlığına kavuşmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

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