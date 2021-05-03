Avustralya, Hindistan'dan dönen vatandaşlarına giriş yasağına uymadıkları için para ve hapis cezası verebilir - Son Dakika

Avustralya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşlarını, para ve hapis cezasına çarptırılabilecek.

BBC'deki habere göre, Avustralya hükümetinin, son iki hafta içinde Hindistan'da bulunan vatandaşlarından ülkeye giriş yasağına uymayanlara 50 bin ABD doları ve beş yıl hapis cezası verileceğine yönelik kararı tepkilere neden oldu.

Başbakan Scott Morrison, hükümetinin getirdiği yasağı savunarak, Hindistan'dan gelenlere uygulanacak yasağın "herkesin çıkarına" olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınında siyaset ya da ideolojiye yer olmadığını belirten Morrison, bu kararın siyasetle alakası olmadığını, virüsle mücadele edildiğini vurguladı.

İnsan Hakları Komisyonundan tepki

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, hükümetin, bu önlemlerin ayrımcı olmadığını göstermesi gerektiğini belirterek, hükümetten bunun halk sağlığına yönelik tehditle başa çıkmanın tek uygun yolu olduğunu kanıtlamasını talep etti.