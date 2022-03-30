Avustralyalı Araştırmacılar Ornitorenklere Hayatta Yeni Bir Fırsat Sunmayı Umuyor - Son Dakika
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Avustralyalı Araştırmacılar Ornitorenklere Hayatta Yeni Bir Fırsat Sunmayı Umuyor

30.03.2022 12:33
Avustralyalı Araştırmacılar Ornitorenklere Hayatta Yeni Bir Fırsat Sunmayı Umuyor

SİDNEY, 30 Mart (Xinhua) — Duyuru, Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) tarafından yürütülen ve sonuçları Çarşamba günü açıklanan çevre taramasının ardından geldi. Bu taramada, Sidney'in yakınlarında bulunan, genişleyen ve engebeli Ulusal Kraliyet Parkı'nda artık bu yumurtlayan memeliye rastlanmadığı ortaya çıktı. UNSW Ekosistem Bilim Merkezi'nin Ornitorenk Koruma Girişimi'nden Gilad Bino, bu acı verici bulgunun, parktaki su […]

SİDNEY, 30 Mart (Xinhua) — Duyuru, Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) tarafından yürütülen ve sonuçları Çarşamba günü açıklanan çevre taramasının ardından geldi. Bu taramada, Sidney'in yakınlarında bulunan, genişleyen ve engebeli Ulusal Kraliyet Parkı'nda artık bu yumurtlayan memeliye rastlanmadığı ortaya çıktı. UNSW Ekosistem Bilim Merkezi'nin Ornitorenk Koruma Girişimi'nden Gilad Bino, bu acı verici bulgunun, parktaki su örnekleri üzerinde yürütülen çevresel DNA (eDNA) testlerinin sonuçlarına dayandığını açıkladı. Ne yazık ki bu, Avustralya'nın doğusundaki ornitorenk yaşam alanlarının, arazi açma, nehir düzenleme ve aşırı kuraklık gibi nedenlerle son 30 yılda yüzde 22'ye varan oranda küçüldüğünü tahmin eden UNSW'li bilim insanlarının giderek daha fazla karşı karşıya kaldığı bir durum. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, bu çekingen hayvanları, neredeyse tehdit altındaki türler olarak sınıflandırıyor.

İyi haberse Bino ve ekibinin (Dünya Doğayı Koruma Vakfı-Avustralya, Taronga Koruma Topluluğu ve Yeni Güney Galler Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Hizmeti ile işbirliği halinde) ornitorenkleri muhtemelen Ağustos ayına kadar Ulusal Kraliyet Parkı'na geri getirmek üzere olmaları. Bino, "10 ornitorenkten oluşan bir temel popülasyonu parka getirmeyi umuyoruz. Bölgeye yerleşmelerini ve sayılarının artmasını ümit ediyoruz" diye konuştu. Araştırmacılar, parkın su kalitesinin iyi olduğunu ve böcek larvası, tatlı su karidesi ve tatlı su ıstakozu gibi ornitorenklerin sevdiği yiyeceklerden bol miktarda bulunduğunu dile getirdi. Ayrıca parkın tilki gibi olası yırtıcı hayvanlardan temizlendiğini de söylediler.

Bino, "Taramalarımızda, berrak ve akan su ortamlarında gelişen dikenli tatlı su ıstakozu gibi bazı hassas türler de dahil olmak üzere sağlıklı bir hayvan türü çeşitliliği olduğunu bulduk" diye konuştu. Ekibin atacağı bir sonraki adım, Yeni Güney Galler'in diğer bölgelerinde sağlıklı ornitorenk popülasyonları belirlemek ve 10 ornitorenki parktaki yeni yuvalarına taşımak. Taronga Hayvanat Bahçesi personelinin desteğiyle ornitorenklere, yeni yuvalarındaki hareketlerinin iki yıla kadar takip edilmesini sağlayan minyatür etiketler takılacak. Bino, "İnsanların Avustralya'nın güzel doğal çevresinin tadını çıkarmasını ve ikonik ornitorenk de dahil olmak üzere herkeste bunların korunmasına yönelik bir arzu uyanmasını istiyoruz" dedi.

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30 Mart, Sydney, Galler, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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