Avustralya Senatosu'nda bugün yapılan oturumda Müslüman Senatör Fatima Payman, bebeğiyle birlikte kürsüye çıktı. Payman, konuşmasını kızını kucağında tutarak yaptı.

KÜRSÜDE KIZI KUCAĞINDAYDI

Batı Avustralya'yı temsil eden bağımsız Senatör Fatima Payman, 25 Kasım'daki oturumda 6 aylık kızı Aliyah'ı kucağında tutarak Senato'ya hitap etti. Avustralya basınındaki haberlere göre Payman, dijital özen yükümlülüğüne (digital duty of care) ilişkin yasa tasarısının görüşmeleri sırasında kızını Senato salonuna getirdi.

SENATÖR LIDIA THORPE BEBEKLE "CE-E" OYNADI

Payman konuşurken, hemen arkasında oturan Victoria eyaleti bağımsız Senatörü Lidia Thorpe, bebekle uzaktan "ce-e" oynadı. Oturum görüntülerinde, Payman konuşmasını sürdürürken diğer senatörlerin de bebeğe gülümsediği görüldü.

2020'den bu yana Victoria'yı temsil eden Thorpe, bu eyaletten Senato'ya seçilen ilk Aborijin senatör. Yeşiller Partisi'nden Senato'ya giren Thorpe, Aborijinler için parlamentoda danışma organı kurulmasını öngören "Voice" önerisine karşı çıkarak Şubat 2023'te partisinden istifa etti. Thorpe o tarihten bu yana bağımsız senatör olarak görev yapıyor.

İLK KEZ DEĞİL

Payman, kızıyla Senato'ya ilk kez gelmiyor. Payman, 8 Eylül 2026'da da kızıyla birlikte Senato salonunda görüntülenmişti. Görevdeyken doğum yapan ilk Batı Avustralyalı senatör olan Payman, daha önce de annelik, doğum sonrası iyileşme ve işe dönüş süreçleri hakkında Senato'da konuşmalar yapmıştı. Payman bu konuşmalarından birinde anneliğin çok değerli ama aynı zamanda çok zor olduğunu söylemişti.

Avustralya Senatosu'nun kuralları, senatörlerin bebeklerini kısa süreliğine salonda yanlarında tutmalarına ve emzirmelerine izin veriyor. Avustralya federal parlamentosunda 2016'da yapılan kural değişikliğinin ardından, 2017'de Senatör Larissa Waters Senato salonunda bebeğini emziren ilk parlamenter olmuştu.

ÇOCUKKEN MÜLTECİ OLARAK GELMİŞTİ

Afganistan doğumlu olan Fatima Payman, ailesiyle birlikte 2003'te, 8 yaşındayken Avustralya'ya geldi ve Perth'e yerleşti. Payman, 2022'deki federal seçimlerde İşçi Partisi'nden Batı Avustralya senatörü seçildi. Payman, Senato'ya seçilen en genç 5'inci isim ve başörtüsüyle görev yapan ilk federal parlamenter oldu. Filistin konusundaki tutumu nedeniyle parti yönetimiyle ters düşen Payman, 2024'te İşçi Partisi'nden ayrılarak bağımsız senatör olarak görevine devam etti.