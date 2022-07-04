Avustralyalı Startup, Kalp Krizinin Tedavisinde Örümcek Zehri Kullanıyor - Son Dakika
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Avustralyalı Startup, Kalp Krizinin Tedavisinde Örümcek Zehri Kullanıyor

04.07.2022 17:10
Avustralyalı Startup, Kalp Krizinin Tedavisinde Örümcek Zehri Kullanıyor

SİDNEY, 4 Temmuz (Xinhua) -- Queensland Üniversitesi'nin ilaç araştırmacılarından oluşan bir ekip, ölümcül örümcek zehrini kullanarak yeni bir kalp krizi tedavisi geliştirdi.

SİDNEY, 4 Temmuz (Xinhua) -- Queensland Üniversitesi'nin ilaç araştırmacılarından oluşan bir ekip, ölümcül örümcek zehrini kullanarak yeni bir kalp krizi tedavisi geliştirdi. Araştırmacılar şimdi, yerel bir startup aracılığıyla bu hayat kurtaran tedaviyi pazarlamayı planlıyor. Pazartesi günü açıklama yapan ekip, Brisbane merkezli Infensa Bioscience adlı startup'ın özel yatırımcılardan 23 milyon Avustralya doları (15,6 milyon ABD doları) tutarında başlangıç fonu almasıyla ilaç adayının, insan deneylerine bir adım daha yaklaştığını söyledi. Queensland Üniversitesi Baş Araştırma Görevlisi ve Infensa CEO'su Doçent Mark Smythe, geliştirdikleri ilacın, kalp krizi ya da inmenin yol açtığı geri dönüşümü bulunmayan hücre hasarını önleme kabiliyeti olan dünyadaki ilk ilaç olacağını ifade etti.

Smythe, "Kalp, kalp krizi sırasında ölen kas hücrelerini yeniden üretemez; bu nedenle bu zararlar kalıcı hasar bırakır ve kalp yetmezliği, sakatlık ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açabilir" diye konuştu. İlaç adayı, Avustralya'nın en zehirli örümceklerinden biri olan K'gari huni yuvalı örümceğinin zehrinden üretildi. Şu anda IB001 olarak adlandırılan ilaç, bir kalp krizi ya da inme sırasında bedenin gönderdiği ve kalp hücrelerinin ölmesine yol açan sinyali bloke ederek çalışıyor. Şimdi Infensa Bioscience şirketinin elde ettiği başlangıç desteği sayesinde ilaç adayı, önümüzdeki yıl Avustralya'nın Queensland eyaletinde faz 1 klinik deneylerine başlamaya hazırlanıyor. Tedavinin, Avustralya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan ve en yakın hastanenin saatlerce uzaklıkta olduğu bir yerde inme ya da kalp krizi geçirebilecek hastaları tedavi etmek için özellikle yararlı olacağı düşünülüyor. Queensland Üniversitesi'nden araştırmaya katkıda bulunan araştırmacı Nathan Palpant, "Bu, ilk müdahalede bulunanın, bir kalp krizi ya da inme geçirdiği düşünülen bir hastayla karşılaştığında gerçekten en erken aşamada verebileceği bir ilaç" dedi ve ekledi: "(Şu anda) doktorların bu tür hasarların daha en baştan oluşmasını önlemesini sağlayacak bir ilaç bulunmuyor." Şirket ilacın, organ nakli için donörler tarafından bağışlanan kalplerin yaşam süresini uzatmak üzere kullanımını genişletmek üzere de kaynak yaratmaya çalışıyor.

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Kaynak: Xinhua

Queensland, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı Startup, Kalp Krizinin Tedavisinde Örümcek Zehri Kullanıyor - Son Dakika

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