Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi - Son Dakika

Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi

14.11.2020 22:00
Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi, System.String[]

Avusturya'da artan korona virüs vakalarının ardından hükümet, salgınla mücadele kapsamında 3 hafta boyunca ülke genelinde sıkı karantina tedbirleri uygulama kararı aldı.

Avusturya'da artan korona virüs vakalarının ardından hükümet, salgınla mücadele kapsamında 3 hafta boyunca ülke genelinde sıkı karantina tedbirleri uygulama kararı aldı.

Avrupa'da korona virüs salgını hızla etkisini artırırken, birçok ülke sıkı karantina tedbirleri uygulamaya başladı. Avusturya'da günlük vaka sayısının 7 bini aşmasının ardından hükümet, Covid-19 önlemlerini büyük ölçüde sıkılaştırdı. Ülke genelinde 17 Kasım yerel saatle 00.00'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni önlemler, 6 Aralık yerel saatle 00.00'a kadar geçerli olacak.

Başbakan Sebatian Kurz yaptığı açıklamada, marketler, eczaneler, tütün satan dükkanlar, bankalar ve postaneler dışındaki tüm işletmelerin kapatılacağını aktardı. Kurz, anaokulları dahil bütün okulların geçici olarak kapatılacağını, üniversite ve liselerde olduğu gibi ilk ve ortaokullarda uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Vatandaşların, ise sadece işe gitmesi, market alışverişi yapması veya akrabalarını ziyaret etmesi gibi temel faaliyetler için evlerinden çıkmalarına izin verilecek.

Başbakan Kurz, ülke genelinde iki haftadır vaka sayılarının artmaya devam etmesi nedeniyle tedbirleri sıkılaştırdıklarını ifade ederek, yeni kısıtlamaların günün 24 saati geçerli olacağını açıkladı.

Kurz, vatandaşların karantina döneminde hane halkı dışında yalnızca en yakın akrabalar veya bakıcılar ile görüşülmesi çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki haftalar için isteğim şu kimseyle tanışmayın! Her sosyal temas çok fazladır" ifadelerini kullandı. Kurz, Aralık ayı sonlarında yapılacak büyük tatil için önlemlerin zamanında gevşetilmesini umut ettiğini aktardı.

Kurz, gün içinde çocuklarına bakamayan ebeveynlerin çocuklarını okula göndermelerine izin verileceğine dair güvence verdi. Günlük vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu kaydeden Başbakan Kurz, virüs bulaşan kişilerin yüzde 77'sinin nerede hastalığa yakalandığının uzmanlar tarafından tespit edilemediğini bu nedenle virüsün ülkede ilk görüldüğü Mart ayındakine benzer karantina uygulanacağını ifade etti.

YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK ORANLARI ARTTI

Avusturya'da yoğun bakım kapasitesinin 4'de 1'inden fazlası dolmuş durumda ve bu doktorların hangi hastaların yoğun bakım alınacağına ve hangilerinin alınmayacağına karar vermek için başlattıkları triyaj sistemine çok yakın bir seviyede bulunuyor. Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ise yaptığı açıklamada, "Bu yüzden acil durum frenini çekmemiz gerekiyor. Bu bizim tek şansımız, hastanelerin çökmesini önlemek için son şansımız" dedi.

Avusturya'da son 24 saatte 7 bin 63 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 198 bin 291'e, son 24 saatte 85 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı bin 746'ya ulaştı.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)

Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi
Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi

Koronavirüs, Avusturya, Başbakan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi - Son Dakika


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