Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Halkbank: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu, Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Stern, Orçun Ergün, İbrahim Emet, Gökhan Gökgöz, Abdullah Çam)
Setler: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23
Süre: 124 dakika (25, 34, 31, 34)
AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.