Ayasofya açılışında hakarete uğraşan 15 Temmuz şehidinin eşi "Ayasofya siyaset üstüdür" - Son Dakika

Ayasofya açılışında hakarete uğraşan 15 Temmuz şehidinin eşi "Ayasofya siyaset üstüdür"

Ayasofya açılışında hakarete uğraşan 15 Temmuz şehidinin eşi "Ayasofya siyaset üstüdür" Şehit eşi Esma Yılmaz "Kadına, çocuğa, masum canlılara ve dini değerlere saldırıyı şiddetle kınıyorum" Ayasofya'nın açılışı sırasında gazeteci Hilal Kaplan ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra...

Ayasofya açılışında hakarete uğraşan 15 Temmuz şehidinin eşi

Ayasofya açılışında hakarete uğraşan 15 Temmuz şehidinin eşi "Ayasofya siyaset üstüdür"

Şehit eşi Esma Yılmaz "Kadına, çocuğa, masum canlılara ve dini değerlere saldırıyı şiddetle kınıyorum"

İSTANBUL - Ayasofya'nın açılışı sırasında gazeteci Hilal Kaplan ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra hakarete uğrayan 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz konuyla ilgili olarak sessizliğini İHA'ya bozdu. Tokat Saadet Partisi yönetiminde bulunan Ebubekir Savaşan tarafından harekete uğrayan Esma Yılmaz "Ayasofya siyaset üstü olmalı. Hepimizin rüyalarını süsleyen Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürüldüğü gün böyle bir olayın yaşanmasını esefle kınıyorum. Hazımsızlığın geldiği son nokta, haklarımı hukuki yollardan sonuna kadar arayacağım" dedi.

Danıştay 10. Dairesine Ayasofya'yı camiden müzeye çeviren bakanlar kurulu kararı iptal edilmiş, bunun üzerine Ayasaofya-i Kebir Camii Şerif-i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Cuma namazı ile yeniden ibadete açılmıştı. Bu açılışa Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edilen 500 kişi katıldı. Davete katılan 500 kişiden biri olan ve 15 temmuz'da Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci hainler tarafından şehit edilen Kurra hafız İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz da davetliler arasındaydı. Tam 2 yıl önce Ayasofya'nın açılacağını rüyasında gördüğünü ve insanların aralıklarla, aralarında boşluk bırakarak Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde namaz kıldığını gördüğünü ifade eden Şehid İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz namaz sonrası gazeteci Hilal Kaplan ile birlikte çektirdiği fotoğraf sonrası hakarete uğradı. Tokat Saadet Partisi İl yönetici olduğu belirlenen Ebubekir Savaşan sosyal medyada gördüğü fotoğrafın altına ağza alınmayacak kelimelerle hakaret yağdırdı. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan bu olay sonrası gözaltına alınan Ebubekir Savaşan gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansının sorularını cevaplandıran Esma Yılmaz "Ayasofya'nın siyaset üstü olması gerektiğine inanıyorum. Bundan 2 yıl önce Ayasofya'nın açılışını rüyamda görmüştüm. Rüyamda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın imam olduğu bir camide namaz kılıyordum, fakat safların aralıkları çok açıktı. Bu durum oldukça garibime gitmişti. Yanımda çok yakın arkadaşlarım da vardı ama aralıklar çok seyrekti. Uyandığımda rüyamı arkadaşıma anlatırken 'öyle bir camide namaz kılıyordum ki Kabe desen değil, Mescid-i Aksa desen değil fakat bir çok önemli bir cami idi' diye anlatışımı bugün gibi hatırlıyorum. Rüyamın harfiyyen gerçek olacağı gün Ayasofya'nın açılacağı o kutlu günmüş meğer. Ayasofya'nın yeniden cami olması bizim rüyalarımızı süsleyen ve hayallerini kurduğumuz özlemimizdi, ezelden beri davamızdı. Zira Ayasofya fethin ve İstanbul'un bir İslam beldesi olduğunun tapu senedidir. Fatih dedemizin yadigarı, kılıç hakkı ve ümmete emanetidir. Biz İstanbul'u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han dedemizin emanetini namusumuz bildik ve muhafazası uğruna hakiki bedeller ödedik. Davamız için çalışmaktan asla geri durmadık. Gerektiğinde kırpmadan canımızı verdik, en sevdiklerimizi bu yolda feda ettik ve Elhamdülillah 86 yıl sonra bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ayasofya özgür kaldı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz olaylarında İstanbul'u savunurken şehit olan Kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın eşi olması dolayısıyla Ayasofya açılışına davet edildiğini söyleyen Esma Yılmaz " Ayasofya'ya davet edilmiş olmak bana kendimi Mevlamın, Fatih dedemin ve Şehidimin davetlisi gibi hissettirdi. Bu tarifi olmayan bir duygu" şeklinde konuştu.

Ayasofya'nın açılışında uğradığı çirkin saldırıyı hazımsızlığın geldiği son nokta olarak değerlendiren Esma Yılmaz "Bu durumun hukuki yollar ile sonuna kadar mücadelesini vereceğimi buradan tekrar duyurmak istiyorum. Bu konunun siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek yalnızca bir kadın olarak hiç kimsenin bir kadına ne fiziksel nede sözel saldırıda bulunamayacağını gözler önüne sermek olacak bu süreçte ki amacım. Kadına, çocuğa ve masum olan her türlü canlıya, dini ve manevi değerlere karşı yapılan her türlü şiddetin ve saldırıyı esefle kınıyorum. Yaşadığım bu çirkin saldırı karşısında yanımızda olan ve olayın yargıya taşınmasında ciddi bir rol oynayan vatandaşlarımızı sağ duyularından dolayı tebrik ediyorum. Mevla özellikle 'şehidimizin emanetidir' düşüncesi güderek kız kardeşlerine sahip çıkan herkesi şehitlerimize komşu eylesin. Bu süreçte ve hiçbir süreçte bizleri yalnız bırakmayan devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Olay sonrası Tokat Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından gözaltına alınan Saadet Partisi Yöneticisi Ebubekir Savaşan gözaltına alınmış fakat daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Esma Yılmaz, Siyaset, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ayasofya açılışında hakarete uğraşan 15 Temmuz şehidinin eşi 'Ayasofya siyaset üstüdür' - Son Dakika

Son Dakika

Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
19:01
Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek         
18:49
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
CHP'den kulisleri sallayan CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt         
18:03
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz         
16:23
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
15:58
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama         
15:11
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor         
14:50
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 23:29:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya açılışında hakarete uğraşan 15 Temmuz şehidinin eşi "Ayasofya siyaset üstüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei