Ayasofya Camisi'nin açılışı için bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili bazı yolları trafiğe kapattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili olarak, saat 20.00'den itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gu¨lhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokagˆı, I·shakpas¸a Caddesi, Ku¨c¸u¨kayasofya'dan Torun Sokak'a katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayko¨s¸ku¨ Caddesi, Gu¨lhane ic¸erisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve Tarihi Yarımada'ya bagˆlanan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatu¨rk Bulvarı, D-100 Kuzey Gu¨ney, Rauf Orbay Caddesi, Atatu¨rk Ko¨pru¨su¨ ve Galata Ko¨pru¨su¨ gu¨zergahları kullanılabilecek.