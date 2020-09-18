Ayasofya'da cuma namazına yoğun katılım - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı sıcak havaya rağmen vatandaşların yoğun katılımı ile kılındı.

İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında sıcak havaya rağmen geniş katılım oldu. Cami girişinin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda sosyal mesafe gözeterek saf tuttu. Çoğu vatandaşın seccadesini yanında getirdiği görülürken, seccadesi olmayanlara da tek kullanımlık seccade verildi.

"Yıllardır bu anları bekliyorduk"

Yıllardır Ayasofya'da namaz kılacağı anı beklediğini söyleyen bir vatandaş, "Ben hacıyım, Allah hayırlı etsin Ayasofya'yı bizlere. Yıllardır bu anları bekliyorduk, çok mutluyuz. Ne güzel ezanlar okunuyor. Çok güzel. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Karadeniz'de memleketteydim, yeni geldim" ifadelerini kullandı.

"Şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum"

Ayasofya'da cuma namazını kıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Kadir Çelik, "Allah ecdadımızdan razı olsun. Ben din görevlisiyim. Bugünleri gösterdiği için Rabbime hamdolsun. Çok mutluyum. Buradaki duygu, atmosfer anlatılmaz. Şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" diye konuştu.

Ayasofya'da cuma namazı kılmak için Esenler'den geldiğini söyleyen Yakup Sevahilli ise, "İbadete açıldığı günden bu yana ilk defa geliyorum. Esenler'den geliyorum. Burada olmak çok güzel bir duygu" dedi.

İslim Esra Çobanoğlu - Alper Suat Tutaşı/ (İHA)