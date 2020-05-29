Ayasofya'da Fetih Suresi okundu; Erdoğan da mealini okudu (1) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da fetih coşkusu temalı program düzenlendi. Daha sonra Ayasofya içerisinde Fetih suresi okunarak dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı.Ayasofya'nın önüne kurulan platformda surların yıkılışı ve fetih temalı ışık gösterisi yapıldı. Ayasofya önündeki programa ise vatandaşlarını ilgisi büyük oldu. Türk bayrakları ile Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.