AYBÜ'de mezun öğrenciler adına fidan dikildi - Son Dakika
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AYBÜ'de mezun öğrenciler adına fidan dikildi

01.07.2022 15:39
AYBÜ'de mezun öğrenciler adına fidan dikildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) 2021-2022 akademik yılında dereceye giren mezun öğrenciler adına fidan dikildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) 2021-2022 akademik yılında dereceye giren mezun öğrenciler adına fidan dikildi.

Esenboğa Külliyesi'ndeki törene AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, AYBÜ Genel Sekreteri Bünyamin Öztürk, fakülte dekanları, dekan yardımcıları, daire başkanları ve AYBÜ'nün fakültelerinde dereceye giren öğrenciler katıldı.

Rektör Aydınlı, konuşmasında, üniversitelerini geliştirmek için öğrencileri akademisyen olmaya davet etti.

Fidan dikmenin önemine işaret eden Aydınlı, şuhları kaydetti:

"Esenboğa külliyemiz, 2 milyon metrekare alana sahip. Biz bu alanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Mezun öğrencilerimizin anısını bu külliyemizde yaşatmak için bugün meyve fidanı dikiyoruz. Sevgili arkadaşlar, dikeceğiniz ağaçlar çocuklarınıza meyve olsun inşallah. Ayrıca bu meyvelerden sizden sonra bu okulda okuyacak tüm öğrencilerimiz tadacak, yaban hayvanları sebeplenecek."

Tıp Fakültesi'nden ikincilikle mezun olan Gülce Begüm Kotanoğlu da "Sayın rektörümüze, genel sekreterimize ve tüm hocalarımıza öğretim hayatımız boyunca göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca bizleri onurlandırarak böyle bir etkinlik düzenledikleri için müteşekkirim. Bir tohum bir hayat demektir. İnşallah meslek hayatımızda da can ve şifa olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 80 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

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Kaynak: AA

Esenboğa Külliyesi, İbrahim Aydınlı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYBÜ'de mezun öğrenciler adına fidan dikildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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