AYD'nin Yeni Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş oldu

AYD'nin Başkanlık görevini üstlenecek yeni isim ile yönetim kurulu, danışma ve denetim kurullarının belirlenmesi amacıyla yapılan 'Genel Kurul Toplantısı'nda, Prof. Dr. Hüseyin Altaş oy birliği ile Başkanlık görevine getirildi. 1968 Denizli doğumlu olan Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olup uzun yıllar Ankara Hukuk'un akademik kadrosunda yer alarak Türkiye'nin önemli hukukçularını yetiştirmiştir. Altaş'ın hukuk alanında basılı altı adet kitabı, yerli ve yabancı dilde yayınlanmış 200'ün üzerinde makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu onlarca tebliği bulunmaktadır. Akademik hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi olarak devam eden Prof. Dr. Hüseyin Altaş, aynı zamanda bir aile şirketi ve Arcadium AVM'nin de ortağı olan Altaş Yatırım A.Ş.'nin ortakları arasında yer almaktadır.

AYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesinin hemen ardından düşüncelerini paylaşan Altaş şunları söyledi; "2018 sonu itibariyle ülkemizde faaliyette olan 431 AVM yaklaşık 13 milyon metrekare alanda hizmet vermektedir. İnşaatı devam eden projelerin de 2021 yılı sonunda tamamlanması ile bu sayı 469'a çıkarken toplam AVM metrekaresi de yaklaşık 14,5 milyona ulaşacak. AVM endüstrisine liderlik yapan, perakende sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğimizin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaşamın ve ekonominin nabzını tutan, vatandaşlarımızın ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği, güvenli ticaretin merkezi AVM'ler istihdama ve ekonomiye sağladıkları katkı dolayısıyla da büyük önem taşıyor. Biz AVM yatırımcıları; perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortakları ile birlikte perakende sektörünün sağlıklı gelişimini el birliğiyle desteklemek amacıyla, derneğimizin faaliyetlerine hızlı ve etkin bir şekilde devam edeceğiz. Hem bir yatırımcı hem de bir hukukçu olarak yönetim kurulumla birlikte sektörümüzün dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye kadar olduğu gibi birleştirici, uzlaştırıcı bir yaklaşımla katkıda bulunmayı hedefliyorum."

Altaş uzun yıllar AYD Başkanlığı yapan Hulusi Belgü'ye de teşekkürlerini sunarak: "Şimdiye kadar değerli katkılarından ötürü üç dönem derneğimize başkanlık yapan Sn. Hulusi Belgü'ye ve yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı sektörümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca beni bu göreve layık gören tüm AYD üyelerine çok teşekkür ederim, onların bu güvenine layık olmanın gayreti içerisinde olacağım" dedi.