Aydemir: 'AK Belediyecilik, Gönül belediyeciliğidir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yakutiye'de tarih, Pasinler'de termal turizm gündemini paylaştı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yakutiye'de tarih, Pasinler'de termal turizm gündemini paylaştı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'la ilçenin 2023 yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunan Aydemir, Başkan Uçar'la birlikte Pasinler İlçesinin konuğu oldu, termal turizmde kaydedilen çalışmaları inceledi.



YAKUTİYE YAKLAŞIMI



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Yakutiye saha çalışmaları kapsamında ilçe Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mahmut Uçar'la Erzurum kaydında Yakutiye Konsepti üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Tarih turizminin gündemi oluşturduğu görüşmede, Erzurum Turizm vizyonu ve Yakutiye'deki Tarih varlığının katma değer üretim boyutu ele alındı.



UÇAR'IN: 'SALTUKLU'NUN BAŞKENTİ ERZURUM' NİTELEMESİ



Milletvekili Aydemir, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar her fırsatta bir hakikatin altını çizip, "Saltuklu'nun başkenti Erzurum..." diyor ve buna dönük özel çalışmalar yapıyor. Ziyaretimizde bu mevzuyu enine boyuna konuştuk. Erzurum hassasiyeti ve çalışma azmine minnettarız. " dedi.



'BAŞARILARI DAİM OLSUN'



Milletvekili Aydemir, DOSİAD Yüksek istişare Kurulu Başkanı Hüseyin Koçan'la birlikte gerçekleştirdiği Yakutiye Belediyesi ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, 'Sayın İpek'in Başkanımız Sayın Uçar'la gönül gönüle bütün enerjilerini Erzurum hizmetine harcedeceklerinden eminiz. Başarıları daim olsun.' niyazında bulundu.



DÖLEKLİ'YLE PASİNLER GÜNDEMİ



Yakutiye Saha çalışmalarının ardından Başkan Mahmut Uçar'la birlikte Pasinler ilçesinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Başkan Ahmet Dölekli'yle ilçe vizyonu ve 2023 gündemi odağında bir görüşme gerçekleştirdi. Açılışa hazırlanan Pasinler Sanayi Sitesindeki hazırlıkları inceleyen Aydemir, başkan Adnan Karslı'dan sitenin içeriği, kapasitesi ve icra edeceği fonksiyon hakkında bilgi aldı.



PASİNLER'DE AK SAYFA



AK Parti'nin Türkiye Belediyecilik tarihine yeni bir ufuk kazandırdığı, Gönül Belediyeciliği ekseninde 'halka hizmeti hakka hizmet' bilen bir anlayışı esas kıldığını belirten Milletvekili Aydemir,' İlçeyi gelişme, kalkınma noktasında dört başı mamur hale taşımaya azmetmiş Ahmet Dölekli Bey'le Pasinler'in marka ilçe konsepitinde yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz. ' dedi.



'PASİNLER ERZURUM TARİHİNİN ÖNSÖZÜ'



Milletvekili Aydemir, 'Pasinler Belediyemizin "Büyük Kaplıca" etrafındaki çalışmaları bu özel yerin çehresini değiştirmiş. Başkan Dölekli "Kaplıca turizminde iddialıyız" deyip, bu alanda da marka olma hedefini ifade edince heyecanımız, şevkimiz doruklara çıktı. Erzurum tarihinin önsözü olan Pasinler, Sayın Dölekli ve çalışma arkadaşlarının kalbi yaklaşımlarıyla, tarihi konum ve duruşunu güçlendirecektir.' yorumunu yaptı.



PASİNLER'DE AK GÖRÜŞME



Milletvekili Aydemir, Yakutiye Belediye Başkanı Uçar ve danışman heyetiyle birlikte Pasinler ilçe Başkanlığında Başkan Hanifi Timurlenk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bu yıl içinde ilçede gerçekleştirilecek yatırımların ele alındığı toplantıda, ilçe sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir performans katacak teklif ve tespitler üzerinde duruldu.



PASİNLER ESNAFIYLA BULUŞMA



Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyeti Pasinler'deki çalışmalarını esnaf buluşmasıyla devam ettirdi. Pasinler'de esnaf ve ilçe sakinleriyle istişare eden Milletvekili Aydemir, ilçe esnafının beklentilerini, faiz indirimiyle birlikte oluşan ekonomik gelişmeleri paylaştı. Milletvekili Aydemir, ziyaretleri sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar ve Pasinler Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Dölekli'yle birlikte yaptığımız ziyaretler her yönüyle çok verimli geçti. AK Parti'ye duyulan itimadın yüksekliği memnuniyetimizi artırdı. Pasinlerli dadaşların destek ve ilgilerine minnettarız. ' dedi.



AYDEMİR'DEN ERZURUMSPOR'A DESTEK ÇAĞRISI



Yakutiye ve Pasinler ziyareti sonrasında Erzurum'da çalışmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir, Erzurumspor'a destek çağrısı yaptı. Çağrısında, ' Ortak paydalarımızdan birisi de Erzurumsporumuz. ' diyen Milletvekili Aydemir, Erzurumspor'a destek kampanyasının önemli olduğunu vurgulayarak, 'Hepimize düşen vazife BAĞIŞ yazıp 2527'ye göndermektir. 10 TL deyip geçmeyelim; on binlerin 10 TL'si milyonlar olup takımımızı zirvelere taşıyacak ve orada kalıcı olmasını sağlayacaktır. Dadaşların bu kampanyaya gönülden destek vereceklerinden eminiz. ' açıklamasında bulundu. - ERZURUM

