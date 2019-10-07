Aydemir gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Gençlerle Varlığımız/ Farkındalığımız' konulu söyleşi ilgi gördü.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen seminere, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir konuşmacı olarak katıldı. Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, 'Gençlerle Varlığımız/ Farkındalığımız' konusu gündeme taşındı. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı söyleşide, varoluşsal farkındalık üzerine ilginç anekdotlar değerlendirildi. Davetlilerin sorular sorarak eşlik ettiği programın sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Prof. Dr. Aydemir'e teşekkür ederek Bursa tablosu hediye etti. - BURSA