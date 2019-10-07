Son Dakika Haberleri: Aydemir gençlerle buluştu
Son Dakika Güncel Aydemir gençlerle buluştu

Aydemir gençlerle buluştu

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Gençlerle Varlığımız / Farkındalığımız' konulu söyleşi ilgi gördü.

Aydemir gençlerle buluştu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Gençlerle Varlığımız/ Farkındalığımız' konulu söyleşi ilgi gördü.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen seminere, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir konuşmacı olarak katıldı. Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, 'Gençlerle Varlığımız/ Farkındalığımız' konusu gündeme taşındı. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı söyleşide, varoluşsal farkındalık üzerine ilginç anekdotlar değerlendirildi. Davetlilerin sorular sorarak eşlik ettiği programın sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Prof. Dr. Aydemir'e teşekkür ederek Bursa tablosu hediye etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



160 kiloluk devasa koç, festivale damga vurdu
21 sene sonra ilk kez gördü, ortaya çıkan görüntüler duygusal anlar yaşattı İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydemir gençlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]