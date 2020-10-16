Aydemir Sanayi üretimindeki artışa dikkat çekti - Son Dakika

Aydemir Sanayi üretimindeki artışa dikkat çekti

16.10.2020 09:50
Aydemir Sanayi üretimindeki artışa dikkat çekti, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de söz alıp, "Bütün kötü tutkuların en kirlisi kıskançlıktır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de söz alıp, "Bütün kötü tutkuların en kirlisi kıskançlıktır." tespitini kayda geçerek, AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmetleri paylaştı. Milletvekili Aydemir: 'Vurgu net: Kıskanan, çekemeyen, istemeyen güruhun şamatası, iftira ve yalan furyası, eser siyasetine olan hazımsızlıklarıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin 2002'den bugüne her alanda ciddi bir büyüme, gelişme ve kalkınma hamlesi kaydettiğini, ancak küresel bazda gıpta ile izlenen bu pozitif gelişmelerin bazı çevrelerce karartılmaya çalışıldığına işaret ederek, 'Bunlar için şifa dilemek çözüm değil. Öyleyse durmak yok, yola devam. ' dedi.

Aydemir Yaşanan Gelişmeleri Paylaştı

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Milletvekili Aydemir, Türkiye'de sosyal ve ekonomik bağlamda ciddi bir hamle döneminin yaşandığını belirterek; sanayi üretimindeki artış, covid19'la mücadelede dünyaya örnek gösterilen başarı, Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulunması, savunma sanayisindeki atılımlar, terörle mücadeledeki kararlılık ve başarıyı gündeme taşıdı.

Aydemir'den Sanayi Üretimi Hatırlatması

Genel Kurul'daki konuşmasında sanayi üretiminde 2005'ten bu güne yakalanan en üst düzeye dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Güzel düşünen birisi "Bütün kötü tutkuların en kirlisi kıskançlıktır." diyor. Bu tespiti "Sanayi üretiminde dünya 2'ncisi olduk." haberiyle birlikte okuduğunuzda çok anlamlı oluyor. ' dedi.

2002'den Bugüne: Pozitif Süreç

Türkiye'de yaşanan pozitif, istikrarlı ve güven ortamına, her alanda gerçekleştirilen reform ve yatırımlara değinen Milletvekili Aydemir, 'Düşünsenize, 2005'ten bu yana en iyi sanayi üretimi rakamını yakalamışsınız; salgın sürecini mükemmel yöneten ülke pozisyonu alıp Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) taltif görmüşsünüz; doğal gaz kaynağına ulaşmış, mavi vatan hakikatini dünyanın belleğine kazımışsınız; savunma sanayisinde yüzlerce yılda alacağınız mesafeyi ak iktidarla yakalamış, bölücü terörü inlerine gömmüşsünüz; uçan araçları semaya salmışsınız; devlet, millet kaynaşmasını her sahada zirvelere taşıyıp itimat katsayısını artmışsınız.' vurgusunda bulundu.

'Kıskançlık ruhun hastalığıdır'

Her alanda yaşanan olumlu sürece rağmen bazı çevrelerin bu gerçeği görmezden geldiğini ima eden Milletvekili Aydemir, ' Durum bu ise kıskanan, çekemeyen, istemeyen güruhun şamatasına da muhatap oluyorsunuz. "Kıskançlık ruhun hastalığıdır." kaydını düşene rahmet olsun. Bunlar için şifa dilemek ise çözüm değil. Öyleyse durmak yok, yola devam. ' dedi - ERZURUM

Aydemir Sanayi üretimindeki artışa dikkat çekti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir Sanayi üretimindeki artışa dikkat çekti - Son Dakika


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