Kaza, Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 ADF 857, 34 DLY 118 ve 64 AB 962 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan S.O. ve M.O. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın 3. sayfa haberleri | Kuşadası'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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