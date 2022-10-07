Aydın 3. sayfa haberleri | Kuşadası'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa haberleri | Kuşadası'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

07.10.2022 22:49
Aydın 3. sayfa haberleri | Kuşadası'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 ADF 857, 34 DLY 118 ve 64 AB 962 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan S.O. ve M.O. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa haberleri | Kuşadası'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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