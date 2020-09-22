Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

KUZEYBORU: Gorrel, Matea, Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Gizem Tuğrul, Merve Cepni, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Arzum Tezcan, Dilek Kınık , Dilara YeşilAYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Meryem Boz, Anthi, Janset Cemre Erkul, Berra Eren, Adams, Grothues, Cansu Ayyıldız, Ecem Alıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Hande Korkut , Pelin Özkılıçcı, Pınar Atasever, Eylül AkarçeşmeSETLER: 25-18, 25-20, 17-25, 25-19

Misli.com Sultanlar Ligi 4'üncü hafta müsabakasında Kuzeyboru, kendi sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, "Hafta sonu oynadığımız Karayolları maçında hiç beklemediğimiz bir netice aldık. Bu hafta geçen haftaki maçın acısını çıkartmamız gerekiyordu. Çünkü kendi takımımıza eş değer rakiplerimizle yaptığımız maçları kaybetmek gibi bir lüksümüz olmaması gerek. Kızlar da bu maçın bizim için önemli olduğunu bilerek oynadılar. Sonuç olarak da galibiyet aldık. Ligde biz de varız diyoruz. Herkes bizi beklesin" dedi.